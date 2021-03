NicerDicer Plus

UPDATE: Let op! De Genius Nicer DicerPlus kan gevaarlijk zijn. Lees de waarschuwing.

Conclusie

Natuurlijk is het weer behoorlijk overdreven gebracht in het reclamefilmpje: "Wilt u ook niet langer 's morgens, 's middags en 's avonds maaltijden bereiden?" Dat vragen ze in de reclame, maar helaas: de Nicer smeert geen boterhammen en kan ook geen eten koken of bakken. Je kunt ermee snijden en raspen. Voor het snijden van plakjes en raspen kun je natuurlijk naar de keukenmachine grijpen, maar die is niet geschikt voor het maken van frietjes of aardappelpartjes. Dat kan met dit apparaat wel.

Verschillende snijmogelijkheden

Met de Nicer Dicer worden verschillende messen geleverd zodat je op 11 verschillende manieren kunt snijden. Daar wordt niet bij vermeldt dat je, om blokjes te maken, eerst de betreffende groente (aardappelen) zelf in schijfjes moet snijden. Een gewoon mes moet er dan toch aan te pas komen. Dus wij komen al tellende niet tot 11 maar tot 7 snijmogelijkheden en een optie tot raspen. Maar oké, dat is nog best wat en het werkt vrij goed, tenminste als je hebt uitgevogeld welk mes het beste bij de snijklus past.

Niet alles gaat even makkelijk door het kleinste snijrooster. Daarbij moet je rekening houden met de grootte van het snijvlak, anders loopt bijvoorbeeld de inhoud van een grote vleestomaat aan de zijkanten weg. Het kan nodig zijn om voedsel eerst in tweeën te snijden.

Je moet het te snijden product ook goed op het snijmes plaatsen zodat het al vast zit aan het mes, anders gaat de inhoud er vandoor als je de hendel naar beneden haalt.

Qua krachtverdeling is het jammer dat je de meeste keren het snijvlak dicht bij het scharnier moet plaatsen, wat meer kracht kost. Alleen de snijmessen om iets in vieren dan wel achten te snijden, passen op de houder die het verst van het scharnier zit.

Beschermkapje

Prettig is dat er een beschermkapje bijgeleverd wordt. Zo kun je het mes dat je niet gebruikt afschermen, zodat je je niet bezeert. Helaas kun je die dan weer niet gebruiken als je vier of acht partjes wilt maken.

De onderdelen kunnen in de vaatwasser, maar dat neemt wel meer plek in dan een snijplank en een mes.

Schillen

En tot slot, schillen moet je natuurlijk ook zelf doen. Een dunschiller die twee kanten op schilt, dus zowel in op- als neerwaartse beweging, wordt meegeleverd. Dat is een beetje onwennig maar werkt goed.

Wat is de NicerDicer?

Met de NicerDicer kun je volgens de commercial allerlei keukenhulpen, zoals de foodprocessor, de deur uit doen. Bovendien houd je meer tijd over. Je moet op 11 verschillende manieren met de NicerDicer kunnen snijden. Wat krijg je allemaal om dat te bereiken?

Snijmachine met deksel en drukknop

Transparante opbergcontainer met vershouddeksel

Snijmessen:

1. 6 x 6 mm

2. 12 x 12 mm

3. 18 x 18 mm

4. 6 x 36 mm

5. in vieren

6. in achten

7. grove rasp

8. snijmes voor dunne schijfjes

1. 6 x 6 mm 2. 12 x 12 mm 3. 18 x 18 mm 4. 6 x 36 mm 5. in vieren 6. in achten 7. grove rasp 8. snijmes voor dunne schijfjes Hulpstuk om etenswaar vast te pakken

De losse onderdelen passen vrijwel allemaal in de opbergdoos. De deksel of de messenhouder zijn dan los.

Je kunt extra opbergdozen los kopen: twee voor €19,95 en een fijne rasp voor €9,95.