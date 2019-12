Alternatief voor Elsevier Belasting Almanak

Nieuws|Ben je een trouwe afnemer van de consumentenuitgave van de Elsevier Belasting Almanak? Dan weet je misschien al dat dit boek per 2018 niet meer wordt uitgegeven. Gelukkig zijn er alternatieven voor als je zelf je aangifte inkomstenbelasting doet en daarbij graag een gids raadpleegt.

Uitgever Reed Business Information (RBI) stopt met de Belasting Almanak omdat het bedrijf zich uitsluitend gaat richten op zakelijke klanten. Elsevier geeft hierbij als mogelijk alternatief de veel duurdere uitgave ‘IB Almanak 2018’.

Belastinggids 2018

Een alternatief voor de Belasting Almanak is de Belastinggids 2018 van de Consumentenbond (boek en e-book). Deze gids is speciaal voor particulieren. De Belastinggids 2018 loodst je stap voor stap door de aangifte inkomstenbelasting 2017 heen: van hulp bij het invullen tot praktische bespaartips. Extra service: tot 1 mei 2018 beantwoordt onze fiscaal expert vragen van lezers van de Belastinggids.

