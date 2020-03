Fiscale steun aan ondernemers bij corona

Nieuws|Zzp’ers en andere ondernemers die financieel nadeel lijden door het heersende coronavirus, krijgen op verschillende manieren een steuntje in de rug van de Belastingdienst.

De afgelopen dagen nam de overheid een groot aantal maatregelen ter ondersteuning van ondernemers die direct of indirect nadeel hebben van het coronavirus. De ene maatregel kreeg meer aandacht in de media dan de ander. Wij zetten ze hieronder voor je in een overzicht.

Verlaging voorlopige aanslag

Als zzp'er of andere ondernemer kun je verzoeken om je voorlopige aanslag inkomstenbelasting te verlagen. Zeker als je verwacht dat je inkomsten dit jaar lager zullen zijn dan geschat.

Log daarvoor in op Mijn Belastingdienst. Daar kun je de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2020 wijzigen. Verlaag daarin het bedrag aan verwachte inkomsten en verstuur het document digitaal. De Belastingdienst zal het verzoek automatisch honoreren.

Het maandelijks te betalen belastingbedrag gaat daardoor al snel flink omlaag. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die je in de eerste maanden van dit jaar al betaalde, krijg je het verschil uitbetaald.

Uitstel van betaling belasting

Als je als ondernemer in betalingsproblemen komt door corona, kun je bovendien uitstel van betaling krijgen voor de aangifte inkomstenbelasting. Er is ook uitstel van betaling mogelijk voor de andere belastingen, waaronder de btw. Je moet er wel een brief voor schrijven.

Nadat het verzoek is ontvangen zet de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen stil en krijgen ondernemers dus per direct uitstel van betaling.

Lees ook: Hoe je uitstel van betaling bij corona regelt en wat de voorwaarden zijn

Belastingdienst verlaagt rente

De rente die de Belastingdienst in rekening brengt bij te laat aangifte doen of te laat betalen van belasting gaat omlaag. Van 4 naar 0,01%. Dit om het gebruikmaken van uitstel van betaling niet te ontmoedigen.

Geen boete voor te laat betalen

De Belastingdienst zal de komende tijd ook geen verzuimboete opleggen voor het niet (tijdig) betalen van een belastingaanslag. Als de boete al is opgelegd, zal die worden teruggedraaid.

Niet alleen bij betalingsproblemen

De meeste van deze regelingen zijn interessant voor alle ondernemers; niet alleen voor hen die betalingsproblemen hebben of voorzien. Als ondernemer zonder betalingsproblemen wil je immers net zo goed niet ten onrechte veel belasting vooruitbetalen. Om snel te kunnen schakelen is spek op de botten een groot voordeel.

Uitstel van betaling is wel uitsluitend mogelijk bij betalingsproblemen.

Gemeentebelastingen

Als je tegen vergoeding overnachtingen aanbiedt, komt er mogelijk nog een extra belastingverlichting bij. Veel gemeenten overwegen om het innen van toeristenbelasting stop te zetten om ondernemers tegemoet te komen.

Neem contact op met je eigen gemeente voor meer informatie of kijk op de website van die gemeente.

Kamer van Koophandel verstrekt informatie

De Kamer van Koophandel (KvK) verstrekt informatie over deze en andere maatregelen voor zzp’ers en andere ondernemers die last ondervinden van het coronavirus. Kijk op de website van de KvK of bel met vragen 0800-2117.

De BelastingTelefoon is mogelijk lastig bereikbaar en roept zelfs op om alleen te bellen met dringende vragen. De Belastingdienst waarschuwde al voor de start van deze aangifteperiode voor langere wachttijden. Zij gaven als reden dat er exceptioneel veel nieuwe medewerkers zijn gestart.

Inmiddels heeft de Belastingdienst daaraan het bericht toegevoegd dat het aantal medewerkers van de BelastingTelefoon is teruggelopen door het coronavirus.

