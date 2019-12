MijnOverheid Berichtenbox app

Eerste indruk|Sinds de overheid digitaal correspondeert met zijn burgers is er een groep mensen die deze post missen. Met de nieuwe Berichtenbox app bekijk je berichten van de overheid direct op je smartphone zonder elke keer in te loggen met DigiD.

De Berichtenbox-app biedt je een extra mogelijkheid om berichten van de overheid en overheidsinstanties te ontvangen, maar meer ook niet. Ontvang je een notificatie, dan kun je direct doorklikken naar je berichtenbox en gemakkelijk en snel het bericht zien. Helaas heeft de app verder weinig mogelijkheden. Je kunt niet reageren op berichten en het doorsturen van berichten werkt nog wat omslachtig.

Het kan voor mensen met een smartphone wél een handig hulpje zijn om belangrijke overheidspost niet over het hoofd te zien.

Wat is de berichtenbox van MijnOverheid

De digitale berichtenbox van de overheid houd je op de hoogte van persoonlijke berichten van overheid. Denk aan de Belastingdienst, berichten over toeslagen, pensioen, gemeentes en de RDW. Zo'n 7,5 miljoen mensen gebruiken de Berichtenbox en er zijn 292 organisaties waar je berichten van kunt ontvangen.

Wat kun je met de Berichtenbox app

Met de app bekijk je berichten direct op je smartphone. De eerste keer dat je de app gebruikt log je in met je DigiD. Daarna kies je een 5 cijferige pincode waarmee je de berichtenbox kunt openen. Je DigiD heb je daarna niet meer nodig. De app biedt helaas geen ondersteuning voor andere inlogmogelijkheden zoals een vingerafdruk. Een gemiste kans.

Blijf op de hoogte

Het is belangrijk om goed op de hoogte te blijven van de berichten die je digitaal ontvangt. Uit een recent onderzoek is gebleken dat veel burgers berichten in de digitale Berichtenbox niet lezen. Met de app moet dat gemakkelijker gaan.

Voorheen was dat alleen mogelijk met een melding van de Berichtenbox in je normale mailbox. Maar in die melding staat niets over de inhoud. Je moet dan zelf naar de website van MijnOverheid gaan en inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord voordat je het bericht kunt bekijken. Dat gaat sneller met de app. De melding van je smartphone brengt je direct naar de app waar je kunt inloggen met je pincode.

Doorsturen van berichten

Alle berichten in de box bevatten een pdf bestand. Wil je een bericht ergens anders opslaan, dan kun je de pdf delen met een ander programma op je smartphone. Helaas gaat dat niet met meerdere berichten in één keer. Je moet elk bericht openen, de pdf openen en kiezen met welk programma je de pdf wilt delen.

Wat moet ik nog meer weten

De overheid wil graag dat burgers berichten via de digitale brievenbus ontvangen. Bij sommige berichten van de Belastingdienst heb je zelfs geen keuze, maar bij andere organisaties kun je kiezen of je post digitaal of in je brievenbus wilt ontvangen. Dit kan niet via de app. Ga hiervoor naar je instellingen van MijnOverheid.

Een account van MijnOverheid is (pas) geactiveerd nadat je een keer hebt ingelogd. Wie dat niet heeft gedaan, ontvangt overheids- en gemeentepost nog op papier. Je kunt zelf controleren of je eerder MijnOverheid hebt geactiveerd. Ga hiervoor naar mijn.overheid.nl en log in met je DigiD. Kom je direct in MijnOverheid, dan is jouw account al geactiveerd.

Ben je niet in staat om berichten van de Belastingdienst digitaal te ontvangen, neem dan contact op met de Belastingdienst om je post op papier te ontvangen.

Om op de hoogte te blijven van de berichten die verstuurd zijn, kun je naast notificaties op je mobiel ook berichten in je mailbox ontvangen. Dat kan op het moment dat het bericht binnenkomt, maar je kunt ook een herinnering krijgen wanneer je na een tijdje een bericht nog niet hebt geopend. Ga ook hiervoor naar de instellingen van MijnOverheid.

We hebben de app uitgeprobeerd met een Samsung Galaxy A7 (2018), Acer Iconia One 8 tablet en iPhone 6s.

De app is te downloaden voor iOS en Android.

