Opnieuw mensen verrast door 2 aanslagen in 1 jaar

Bij de Consumentenbond komen ook dit jaar weer berichten binnen van consumenten die in 2017 ongevraagd een belastingaanslag moeten betalen over 2016 én 2017. Dit probleem deed zich ook al voor in 2015 en 2016. Helaas kun je geen bezwaar maken tegen een voorlopige aanslag of uitstel van betaling aanvragen. Lees wat je wél kunt doen.

Voorlopige aanslagen

De Belastingdienst laat ons weten dit jaar 300.000 meer voorlopige aanslagen te versturen over het lopende jaar dan vorig jaar. In deze groep kunnen ook consumenten zitten, die zelf om een voorlopige aanslag gevraagd hebben. Bijvoorbeeld omdat ze recht hebben op een teruggave.

De Belastingdienst kan ons geen inzicht geven in de verdeling tussen gevraagde en ongevraagde voorlopige aanslagen. Waarschijnlijk is het merendeel van de voorlopige aanslagen op initiatief van de Belastingdienst.

Financiële tegenvaller

Kreeg je vorig jaar geen voorlopige aanslag opgelegd, maar dit jaar wel? Dan moet je dit jaar waarschijnlijk 2 aanslagen betalen: 1 over vorig jaar en 1 over dit jaar. Dat levert jou misschien een financiële tegenvaller op waarmee je geen rekening hebt gehouden. Extra vervelend als de te betalen bedragen hoog zijn en al helemaal als je niet genoeg geld hebt om beide aanslagen te betalen.

Betalen

De Belastingdienst geeft je de mogelijkheid de voorlopige aanslag in 11 gelijke termijnen te betalen of in 1 keer. Betaal je in 1 keer, dan krijg je een betalingskorting. Als je genoeg geld op een spaarrekening hebt staan, ben je waarschijnlijk voordeliger uit bij vrijwillige betaling ineens.

De omvang van de korting is gebaseerd op een rente van 4% per jaar. Daar kan de rente op een gewone spaarrekening nooit tegenop.

Tip: wijzigen

Ben je het niet eens met je voorlopige aanslag? Helaas kun je tegen een voorlopige aanslag geen bezwaar maken. Ook kun je geen uitstel van betaling aanvragen. Wel kun je een verzoek wijziging voorlopige aanslag 2017 indienen als de schatting van de Belastingdienst niet in overeenstemming is met jouw eigen inkomstenverwachting voor dit jaar.

De Belastingdienst baseert zijn schatting namelijk op een eerder jaar, bijvoorbeeld je definitieve aanslag van 2015. Misschien dat je tegenwoordig minder inkomen hebt. Als de Belastingdienst instemt met je verzoek, dan wordt de aanslag naar beneden bijgesteld.

Betaling na wijziging

Als de Belastingdienst je wijziging uiterlijk op 7 februari 2017 ontvangt, moet het bedrag van de 1e termijn van de aangepaste voorlopige aanslag uiterlijk op 1 maart 2017 op de rekening van de Belastingdienst zijn bijgeschreven. Ontvangt de Belastingdienst je wijziging ná 7 februari 2017? Zorg er dan voor dat het bedrag van de 1e termijn van de oude voorlopige aanslag vóór 1 maart 2017 op de rekening van de fiscus staat.

Aanslag 2016

Kom je financieel in de knoei met de dubbele aanslag? Het is maar een doekje voor het bloeden, maar je kunt voor je definitieve aanslag van 2016 wel uitstel van betaling aanvragen.

Confrontatie

Vorig jaar sprak de Consumentenbond ook al veel consumenten die verbaasd of geschrokken zijn dat de Belastingdienst hen opeens met aanslagen over 2 verschillende jaren confronteerde op ongeveer hetzelfde moment. In totaal overkwam dit in 2016 zo’n 171.000 mensen. Dit jaar is dit aantal dus bijna verdubbeld.

