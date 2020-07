Stappenplan beleggen: waar begin je?

Stap 1: Bepaal je doel

Een duidelijk doel geeft houvast, je weet waarvoor je belegt. Beleg je voor een aanvulling op je pensioen? Voor de studie van de kinderen? Of voor de aankoop van een nieuw woning?

Stap 2: Bedenk hoelang je het geld kunt missen

Heb je meer tijd om te beleggen, dan heb je ook meer tijd om tijdelijke tegenvallers op te vangen. Geld beleggen dat je snel weer nodig hebt is niet verstandig. Bijvoorbeeld als je een huis wilt kopen. Je moet het geld minimaal 3 tot 5 jaar kunnen missen. Het gaat om het bedrag dat je bovenop je buffer voor onverwachte uitgaven hebt. Hoe groot je persoonlijke buffer moet zijn, kun je berekenen met een Bufferberekenaar van het Nibud.Je kunt ook een financieel plan laten maken.

Voorkom dat je beleggingen moet verkopen vanwege onvoorziene uitgaven. Het is vervelend als beurskoersen net flink zijn gedaald.

Stap 3: Bedenk hoeveel risico je wilt lopen

Hou jezelf een spiegel voor: wil ik vooral beleggen omdat de spaarrente laag is? Of heb ik echt zin om geld en tijd te investeren om op termijn financiële doelen te bereiken? Het is het belangrijk dat je er niet wakker van ligt als je geld minder waard wordt. Beleggen is niet zonder risico. De waarde van je beleggingen kan stijgen, maar ook dalen.

Je kunt ook nadenken over alternatieven voor sparen en beleggen. Bijvoorbeeld extra hypotheek aflossen met je spaargeld. Of (bank)sparen voor je pensioen.

Stap 4: Kies voor zelf beleggen of laten beleggen

Zelf beleggen, zonder advies

De tarieven voor ‘zelf doen’ zijn bij banken en brokers (link naar tekst 10 'zelf beleggen hoe werkt dat?) lager dan wanneer je advies krijgt. Je zoekt zelf uit waar je in gaat beleggen en je geeft zelf de opdrachten. Deze vorm heet ‘execution only’.

Belegen met advies

Een beleggingsadviseur denkt en kijkt dan met je mee. Uiteindelijk neem jij zelf de beslissingen over iedere aan- en verkoop.

Vermogensbeheer

Je geeft dan het beheer van je beleggingen uit handen. Je bepaalt vooraf waar jouw beheerder in mag beleggen. Bijvoorbeeld alleen in aandelen uit de AEX, of in beleggingsfondsen.

Stap 5: Kies waarin je wil beleggen

Er zijn verschillende soorten beleggingen:

aandelen

obligaties

beleggingsfondsen

Wees goed geïnformeerd en koop alleen beleggingen die je begrjijpt. Ga je beleggen in een beleggingsfonds, lees dan eerst het document Essentiële Beleggersinfomatie (Ebi).

Stap 6: Kies waar je wil beleggen

Je kunt beleggen bij een:

bank

broker

vermogensbeheerder.

Het is belangrijk dat de partij waarbij je gaat beleggen duidelijke, begrijpelijke informatie geeft. Je moet je er thuis voelen.

Let op de kosten

De kosten van het beleggen gaan van je redement af. Beleggingskosten zijn ondoorzichtig. Aanbieders gebruiken verschillende termen voor de soorten kosten. Ook berekenen ze de kosten op verschillende manieren. Informeer dus goed bij de partij waar je een beleggingsrekening opent of die je inschakelt bij je beleggingen. Met de vergelijker van Finner vergelijk je kosten van vermogensbeheerders en brokers.

