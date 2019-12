We maakten een selectie van handige en leuke foto apps (programmaatjes) voor smartphones. De meeste apps zijn geschikt voor iOS en Android. Soms zijn ze ook te gebruiken met Windows Phone en Blackberry. Let op: sommige apps zijn weliswaar gratis, maar bevatten ook in-app aankopen. Dat betekent dat je wel moet betalen voor sommige functionaliteiten binnen de app.

Zie ook de pagina Foto's bewerken.

Camera Awesome

Vervangt de camera app in iOS en voegt er interessante extra's aan toe, zoals hulplijnen, serieopnamen en een zelfontspanner. Na de klik zijn er allerlei mogelijkheden om je foto te 'awesomizen' en te delen via sociale media.

Android: €2,23 - Android

iOS: gratis, bevat in-app aankopen - App Store

Camera360 Ultimate

Bij elke foto die je maakt wordt een kort geluidsfragment opgenomen. Zo kun je een fotomoment herbeleven. Pas achteraf leuke effecten toe zoals retro, sketch en zwart-wit effecten.

Android: gratis - Google Play

iOS: gratis - App Store

Miniatures

Geef je foto's eenvoudig een 'tilt and shift' look: alsof het een miniatuuropstelling is. Je kunt vervaging, belichtingseffecten, kleur en witbalans aanpassen. Ook kun je hoeken laten verkleuren of een kader toevoegen.

Android: Gratis, voor Pro-versie met extra functionaliteiten €3,00 - Google Play

iOS: Gratis video-versie, Pro-versie met extra functionaliteiten €1,99 - App Store

Pixlr-o-matic

Uitgebreide app om je foto's een kunstzinnige retro uitstraling te geven. Bevat heel veel effecten en filters.

Android: Gratis - Google Play

iOS: Gratis, voor Plus-versie met meer bewerkingsmogelijkheden €0,89 - App Store

Hipstamatic

Een van de eerste en populairste wegwerpcamera apps. Valt uit te breiden met allerlei lenzen, film en flitsers. Uitbreidingen zijn er vanaf €0,89. Maandelijks vinden er Hipstamatic wedstrijden plaats.

iOS: €1,99, bevat in-app aankopen - App Store

Vignette

Veel manieren om creatieve effecten toe te voegen aan je foto's. Valt ook als camera app te gebruiken met als leuke extra's timelapse functie en een zelfontspanner.

Android: €2,89 - Google Play

Photosynth

Een leuke Microsoft app voor iPhone waarmee je moeiteloos panorama's kunt maken en online kunt delen.

iOS: Gratis - iTunes

500px

'500 pixels' is een online gemeenschap voor hobby- en professionele fotografen. Het beste werk krijgt de hoogste 'hartslag' (mix van aantal keren bekeken, aantal stemmen et cetera). Deelnemen is niet verplicht; alleen rondkijken mag ook.

Android: Gratis - Google Play

iOS: Gratis - iTunes

Adobe Photoshop Express

Even photoshoppen kan tegenwoordig ook op je mobieltje of tablet. Deze app van Adobe heeft een aantal basis-fotobewerkingen vingervriendelijk gemaakt. Je selecteert een foto en door te vegen pas je de helderheid, het contrast of de kleuren aan. Na bewerking kun je de foto's direct uploaden naar Facebook of Twitter. Meer filters kunnen vanuit de app worden aangeschaft.



Android: gratis - Google Play

iOs: gratis - App Store

Windows Phone: gratis - Windows Store

Instagram

Op Facebook na is Instagram met wereldwijd 100 miljoen gebruikers de populairste app om foto's te delen. Met speciaal ontworpen filters geef je je foto's het uiterlijk van een klein kunstwerk waarna je ze kan delen met volgers.



Android: gratis - Google Play

iOS: gratis - App Store

Windows Phone: gratis - Windows Store

Mystic*

Met deze app kun je je creatieve geest loslaten op je foto's. Door het toevoegen van tekst, frames, lichteffecten en kleuren geef je je foto's iets mysterieus. Meer en meer effecten worden gratis toegevoegd met updates.



iOS: €0,99 - App Store

ProCamera 8+

ProCamera 8+ is een camera-app waarbij je veel kunt instellen. Een van de belangrijkste voordelen is dat je voor de belichting en voor scherpstellen verschillende punten in beeld kunt kiezen. Er is een histogram voor de verhoudingen tussen licht en donker in een foto en een tiltmeter om te bepalen of je de telefoon recht houdt. Ook kun je kiezen uit verschillende beeldverhoudingen, waaronder verhoudingen 3:2 en 16:9.

iOS: €3,99 - App Store

Aviary

Uitgebreide app van Adobe om foto’s te bewerken. U kunt uitsneden maken, de belichting wijzigen, vignettering toepassen en rode ogen corrigeren. Handig: naar rechts swipen maakt wijzigingen ongedaan, naar links swipen voert een actie opnieuw uit.

Android: gratis - Google Play

iOS: gratis - App Store

