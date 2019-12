Turtle Back iPhone 4 SLR Mount: Review

Dat de iPhone 4 een populaire smartphone is, weten we inmiddels wel. Net als bij voorgaande iPod- en iPhone-generaties, is er ook voor de iPhone 4 een levendige handel in accessoires. Veel van die extra's zijn nuttig of praktisch. Denk aan een extra accu of een dockingstation met luidsprekers.

De Turtle Back iPhone 4 SLR Mount is van een andere orde. Deze lijkt bedoeld voor creatieve mensen. SLR Mount staat voor spiegelreflex(lens)bevestiging.

De accessoire is (alleen) in de VS te bestellen. Webwinkel Photojojo Store rekent 289 dollar. Inclusief bijkomende verzendkosten naar Nederland komt dat neer op zo'n €206.

Aluminium hoes

Met de Turtle Back Mount kun je Canon- of Nikon-spiegelreflexlenzen gebruiken op je iPhone 4. Dat doe je met een aluminium hoes die je op de iPhone schroeft. De producent levert een opzetstuk voor je eigen lens mee, maar ook een UV-filter en een focuseringsscherm.

Uitsteeksel

De constructie is eenvoudig en van degelijk metaal. Degelijk moet ook wel, want de lens is op de iPhone een enorm uitsteeksel. Wat betreft ergonomie is een iPhone en een slr-lens een kleine ramp. Vervelender nog: de iPhone is niet soepel en snel uit het (aluminium) iPhone-'harnas' te verwijderen. Onhandig als je de telefoon even 'gewoon' wilt gebruiken.

Ondersteboven

Naast gewicht en vorm is er nog een andere beperkende factor: de lens geeft het beeld ondersteboven weer via de camera van de iPhone. Normaal wordt de lens gebruikt in combinatie met het spiegelsysteem van een spiegelreflex. De spiegel in de camera geeft het beeld 'normaal' weer in de zoeker van je camera. Een iPhone heeft echter geen spiegel, zodat je het beeld ondersteboven ziet.

De fabrikant levert er geen app (telefoonapplicatie) bij om dit op te lossen. Op de website wijst de producent je wel op een app waarmee je het beeld kunt spiegelen. Spiegelen is niet hetzelfde als omkeren dus een foto maken blijft nog steeds een uitdaging. De fabrikant doet op de website ook veel makkelijker over het scherpstellen, vermijden van stofjes, het verlies aan licht, dan het in praktijk is.

Waarom gebruiken?

We kunnen twee redenen bedenken om een spiegelreflexlens te gebruiken op de iPhone:

In plaats van digitaal te zoomen, kun je een onderwerp op een optische manier dichterbij halen.

Je kunt sneller een foto doorsturen op internet dan met je spiegelreflexcamera.

Voor de beeldkwaliteit hoef je het niet te doen. Er is veel licht nodig om een acceptabele foto te maken en het is bijna onmogelijk om het focusscherm stofvrij te houden. Scherpstellen moet goeddeels met de hand, en iets met een diafragma doen kan niet met hedendaagse elektronische lenzen. De beeldsensor van de iPhone 4 blijft even klein en is minuscuul in vergelijking met de beeldsensor van een spiegelreflexcamera.

Conclusie

Het is natuurlijk hartstikke leuk om eens creatief te fotograferen met je iPhone. Dat kan al door een verrekijker voor de iPhone-lens te houden. Een spiegelreflexlensvatting voor je iPhone klinkt als een aardige volgende stap. Maar deze Turtle Back iPhone 4 SLR Mount is onhandig, duur, en onaf. Daarom kunnen we hem niet aanbevelen.