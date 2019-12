Je kind online

Tablets en computers

Veel kinderen spelen al met een jaar of 2 een spelletje op een tablet. Voor jonge kinderen zijn er speciale kindertablets. Spelletjes zijn dan ingedeeld op leeftijdscategorie en je kind kan niet zomaar op internet. Ook belangrijk: ze kunnen tegen een stootje.

Oudere kinderen gebruiken misschien liever een gewone tablet. En die hoeft niet duur te zijn. Voor zo'n €250 koop je al een goede tablet. Voor je eigen gemoedsrust: je kunt de tablet kidsproof maken.

Komt de middelbare school in zicht, dan wordt de laptop interessant. Zeker de laptops tot €400 zijn voor de bijna-brugklasser geschikt. Met Windows10 Family Safety kun je de nodige instellingen op de laptop wijzigen, zodat je kind zich niet vogelvrij op het internet beweegt.

Spelletjes en filmpjes

Het aanbod van apps en spelletjes voor kinderen is enorm. Dus voordat je het weet ben je de weg kwijt. Wij hebben een aantal geschikte apps voor kinderen op een rij gezet.

Ook je kind kan aardig de weg kwijtraken, vooral als het gaat om schermtijd. Dé tip: maak duidelijke afspraken. Al voordat je kind de discussie met je kan aangaan.

Mocht je het grondig willen aanpakken: met een apparaatje als Disney Circle kun je voor meerdere apparaten instellen welke sites en content toegankelijk zijn. Ook een tijdslimiet op de wifiverbinding is mogelijk. Handig voor de boefjes die stiekem hun telefoon mee naar bed nemen.

Smartphones

Je geeft je kind misschien niet graag de nieuwste, duurste smartphone. Dat is ook niet nodig, maar een nieuw exemplaar is wel aan te raden. De kans is groter dat er een recent en dus veiliger besturingssysteem op staat. En er is meer om op te letten. Welke telefoon is geschikt voor je kind?

Het toestel heb je, nu nog de belminuten en MB's. Met prepaid weet je 1 ding zeker: als het op is, is het op. Dé manier om de kosten in de hand te houden. Je kunt goede afspraken maken over wat je kind krijgt, en wat hij zelf moet betalen. Een goedkope sim-only kan ook. Dan heb je geen omkijken naar oprakend beltegoed en opwaardeerkaarten. Let wel even op de buitenbundeltarieven, die zijn niet overal even gunstig. Lees meer tips voor het kiezen van een abonnement voor je kind.

Sociale media

Nederlandse kinderen zijn in Europa koploper in het gebruik van sociale media. Van de kinderen tussen 9 en 12 jaar heeft 70 procent een profiel op een sociaal netwerk. Vroeg of laat krijgen ze te maken met like-wedstrijden op school, foto's delen waarop iedereen zijn gezicht bewerkt met filters en video's van populaire vloggers met de nodige (agressieve) reclame. Je kunt weinig doen tegen het (nep)materiaal wat anderen op sociale media plaatsen. Maar je kunt er wel met je kind over praten en er vragen over stellen.

Gaat je kind zelf aan de slag met video en foto's op sociale media? Loop dan samen alle privacy-instellingen van sociale media na. Zo zorg je dat niet iedereen je kind kan bekijken. En je leert hem of haar meteen hoe belangrijk privacy is. Wat eenmaal op het internet circuleert, is vrijwel niet meer te verwijderen.