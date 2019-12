Koken op gas of elektrisch

De belangrijkste vraag bij de aanschaf van een fornuis of kookplaat: wil je op gas of elektrisch koken? Wat zijn de voor- en nadelen van beide opties?

Gas of elektrisch: 3 soorten fornuizen

Fornuizen werken op gas of op elektriciteit. Wil je op gas koken, dan heb je natuurlijk een gasaansluiting nodig. Een elektrisch fornuis en oven moeten vanwege het hoge vermogen worden aangesloten op een aparte groep of op krachtstroom.

Er zijn 3 soorten fornuizen:

het kookgedeelte en de oven zijn beide elektrisch;

het kookgedeelte en de oven werken beide op gas;

het kookgedeelte werkt op gas en de oven is elektrisch.

Toekomst is elektrisch

Tussen nu en 2050 stapt Nederland geleidelijk af van aardgas. Nu zorgt koken op gas en elektrisch nog voor evenveel uitstoot van CO2, maar omdat stroom steeds duurzamer wordt opgewekt, zal stroom op den duur schoner zijn dan aardgas. De verwachting is daarom dat elektrisch koken de toekomst heeft.

Oven kiezen

De meeste ovens werken op elektriciteit, een klein deel op gas. Gasovens zijn goedkoop in gebruik, snel op temperatuur en onttrekken minder vocht aan het gerecht. Nadeel is dat ze niet nauwkeurig zijn in te stellen en beperkte mogelijkheden hebben. Bij elektrische ovens zijn de mogelijkheden eindeloos.

Koken op gas

De gastoevoer en daarmee de warmtetoevoer zijn bij het koken op gas nauwkeurig te regelen. Zet je het gas laag, dan merk je dat direct aan de grootte van de vlam. Gaskookplaten zijn relatief goedkoop en zuinig in verbruik. Een nadeel is dat gaskookplaten lastig schoon te maken zijn. Daarnaast kan koken met gas gevaarlijk situaties opleveren omdat je werkt met open vuur. Omdat bij koken op gas zuurstof wordt verbruikt, is het belangrijk goed te ventileren. Lees hier meer over het schoonmaken van de kookplaat.

Elektrisch koken

Een fornuis met elektrisch kookdeel heeft een klassieke elektrische kookplaat, een keramische kookplaat of een inductiekookplaat. Het populairst is inductie.

Inductie

Bij de inductiekookplaat zorgt een elektromagnetisch veld voor de verhitting. Na het inschakelen van de kookplaat zie je geen verwarmingselement opgloeien. Ook wordt de plaat niet warm. De warmte wordt pas na het plaatsen van een geschikte pan opgewekt. Wanneer je de pan van de plaat haalt, koelt de plaat snel af. Maar pas wel op dat je de kookzone niet gelijk aanraakt: dat kan brandwonden veroorzaken. De kookzones passen zich aan aan het formaat van de pan. Lees hier meer over koken op inductie.

Let op! De magnetische straling van een inductiekookplaat kan een gevaar vormen voor mensen met een pacemaker. Een inductiekookplaat is bij normaal gebruik veilig. Zorg dat hij in goede technische staat is en houd voldoende afstand. De adviezen hiervoor variëren van 30 tot 60 cm afstand.

Klassiek

Traditionele elektrische kookplaten hebben gietijzeren verwarmingselementen waar de pan op staat. Dit soort kookplaten zijn goedkoop in aanschaf maar de manier van koken is niet energiezuinig. Bovendien zijn ze onprettig in het gebruik: het duurt lang voordat de platen warm zijn, ze koelen langzaam af en het systeem reageert traag op een aanpassing van de temperatuur. Je hebt een extra elektrische groep nodig om de kookplaat aan te sluiten.

Keramisch

Keramische kookplaten maken gebruik van halogeenstralers, elektrische verwarmings- of infraroodelementen. Spiralen worden verhit onder een dikke keramische glasplaat en gloeien rood op als ze heet zijn. Op de glasplaat staan de kookzones aangegeven met cirkels. De grootte van de cirkel geeft aan hoe groot de pan mag zijn die je erop kunt plaatsen.

Door het vlakke oppervlak is deze kookplaat goed schoon te houden. Ook valt de prijs erg mee. Een groot nadeel is dat keramische kookplaten niet energiezuinig werken. Daarnaast gaat het verwarmen en afkoelen van de platen langzaam en is de temperatuur niet nauwkeurig te regelen. De kookplaat moet op een aparte elektrische groep worden aangesloten.

