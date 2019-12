Eerste indruk|Ziggo heeft al langere tijd een mobiel abonnement, exclusief voor zijn kabelabonnees. Vanaf €9 per maand krijgt de abonnee een databundel van 300 MB plus 75 belminuten. Sms'en is onbeperkt. Onderweg mag de abonnee inloggen op 2 miljoen 'WifiSpots'. Dat is niet meer dan een extraatje, want Ziggo-internetabonnees hebben die wifi-inlog eerder al cadeau gekregen.

Op het eerste gezicht oogt Ziggo Mobiel als een nogal doorzichtige manier van klantenbinding: alleen als je al klant bent bij Ziggo (alleen in bepaalde delen van Nederland beschikbaar) betaal je weinig voor je mobiele abonnement. Maar het mobiele abonnement kun je elke maand opzeggen dus de bundeling van diensten belemmert consumenten niet teveel in hun bewegingsvrijheid.

Ziggo Mobiel is een abonnement met een ruime bundel voor een gunstige prijs. De meeste voorwaarden van Ziggo Mobiel zijn gunstig voor de consument: gesprekken betalen per seconde, geen starttarief en internet wordt per KB afgerekend. De belangrijkste beperking is dus dat je ook andere abonnementen moet afnemen bij Ziggo.

Klassiek abonnement

Ziggo Mobiel is een klassiek mobiel abonnement dat je toegang geeft tot het mobiele netwerk van Vodafone. Je kunt het abonnement los of in combinatie met een toestel aanschaffen. In samenwerking met de PhoneHouse kun je uit 5 verschillende smartphones kiezen. Ziggo zegt dat deze toestellen met korting worden aangeboden, maar de prijs van een toestel is bijna gelijk aan die in andere winkels. Om gebruik te kunnen maken van het abonnement moet je al klant zijn bij Ziggo. Bekijk waar Ziggo actief is.

Wel kent Ziggo Mobiel 2 opvallende eigenschappen:

Iedere Ziggo Mobiel-abonnee heeft met maximaal 5 apparaten internettoegang via Ziggo WifiSpots; de draadloze netwerken uit de honderdduizenden modemrouters van Ziggoklanten. Zie onze review van WifiSpots.

Het Ziggo Mobiel abonnement is maandelijks opzegbaar. Dit is zeker niet uniek; providers Ben, Tele2, Robin en Simyo (KPN-netwerk) kennen dit bijvoorbeeld ook. Maandelijks kunnen opzeggen is een groot pluspunt: ben je ontevreden: dan stap je vrijwel direct over naar een andere provider.

Andere voordelen van Ziggo Mobiel

Ruime databundels (zie verderop de tabel met specificaties);

toegang tot het 4G-netwerk van Vodafone;

gesprekken worden afgerekend per seconde;

er is geen starttarief voor de gesprekken;

dataverkeer (mobiel internet) wordt afgerekend per KB (dataverkeer via de WifiSpots is gratis);

maandelijks kosteloos de bundel voor belminuten en sms'jes omhoog of omlaag aanpassen;

geen onverwachte kosten. Als je databundel op is wordt de snelheid teruggebracht naar 64 kb/s.

Nadelen van Ziggo Mobiel

Ziggo Mobiel is alleen door Ziggo-abonnees te bestellen. De kabelprovider is bijvoorbeeld niet in Zeeland actief;

het tegoed is slechts één maand geldig;

De aangeboden toestellen zijn nauwelijks voordeliger;

Wil je van je andere Ziggo-abonnementen af maar het mobiele abonnement behouden, dan ga je €5 per maand meer betalen.

Vier varianten

Sms'en is bij alle Ziggo Mobiel-abonnementen onbeperkt. Er zijn verder 4 varianten van het abonnement, allen met 4G:

Abonnement Mobiel internet Belminuten Maandtarief* Voldoende 4G 300 MB 75 €9 Ruim 4G 1500 MB 300 €15 Enorm 4G 4500 MB Onbeperkt €30 Familie 4G 6000 MB Onbeperkt €45

*) Ziggo-abonnees zonder vast-internetabonnement bij Ziggo betalen €10 meer per maand voor beide abonnementvarianten.

Bij het afsluiten van ieder Ziggo Mobielabonnement betaal je €10 aansluitkosten. Nummerbehoud (het nummer overnemen van een ander mobielabonnement) is kosteloos.

Voor de tarieven zie de telefoontarievenpagina van Ziggo.

In de praktijk

Uiteraard hebben we een Ziggo Mobielabonnement genomen. Bestellen gaat via www.ziggo.nl/mobiel. Binnen 3 dagen na invullen van het formulier hadden we de simkaart in de bus. Er hoeft niet met een postbode of koerier te worden afgerekend of iets dergelijks.

Ziggo stuurt een standaard simkaart. Die is dankzij perforatie ook tot een micro- of nanosimformaat te verkleinen, als het toestel dat vereist.

De simkaart is nog niet direct bruikbaar. Je moet online inloggen op de persoonlijke klantpagina om hem te activeren. Dat kan met behulp van het wachtwoord in een meegezonden brief. De gebruikersnaam was al eerder gekozen, bij de bestelling.

Informatief

De persoonlijke klantomgeving op de Ziggo-site is informatief. Je ziet realtime je belstatus en je kunt je bundel ophogen of verlagen. Ook lees je er de persoonlijke inloggegevens voor de WifiSpots.

Ziggo Mobiel app

Er is ook een 'Ziggo Verbruik' app voor de iPhone evenals een versie voor Android. De app meldt het aantal gebruikte minuten, sms'jes of MB's aan je en hoeveel tegoed je nog hebt voor de rest van de maand.

Snelheid en kwaliteit

De snelheid van de Ziggo-abonnementen is theoretisch 150 Mbit/s. In de praktijk moet je rekenen op ongeveer 20 Mbit/s. Hiermee kun je ook goed video en muziek streamen.

Al het mobiele dataverkeer gaat via het Vodafone netwerk (4G). Er zijn enkele grote storingen geweest in de afgelopen jaren, maar gemiddeld geven de abonnees van Vodafone die wij spraken hun provider een ruime voldoende (zie onze Mobiele ProviderMonitor).

Vier wifi-inlogs

Bij het abonnement krijg je met 4 apparaten wifi-toegang tot de Ziggo WifiSpots. Eerder gaven wij onze eerste indruk van de Ziggo WifiSpots. Onze review was redelijk enthousiast al moet je rekening houden met enkele beperkingen.

Zoals eerder opgemerkt: abonnees met vast-internet van Ziggo hebben al een gratis inlog gekregen, dus het extra wifi-inlogaccount (voor nog eens 4 apparaten) is niet meer dan een leuk extraatje.

