Zorgverzekeringswet moet beter

Dinsdag 21 december stemt de Tweede Kamer over de nieuwe zorgverzekeringswet. De Consumentenbond vindt dat de positie van de consument in de wet nog niet goed geregeld is en heeft daarom aan de leden van de Tweede Kamer een stemadvies gegeven.

De zorgverzekeringswet regelt dat er vanaf 1 januari 2006 een nieuwe verzekering voor zorg ontstaat. Daarbij zal het huidige onderscheid tussen ziekenfonds en particuliere verzekering verdwijnen. De Consumentenbond ziet het voorstel voor de nieuwe wet als een stap in de richting van meer invloed van verzekerden op hun verzekering en de zorg die zij daarvoor terug kunnen krijgen. Het doel van de wet is verzekeraars - door meer concurrentie - te prikkelen betere service te bieden en de kwaliteit van ingekochte zorg te verbeteren.

Onvoldoende waarborgen voor consument

Wij ondersteunen deze doelstelling maar in onze ogen is de positie van de consument in de wet echter nog niet voldoende geborgd. Daardoor kunnen verzekerden hun sturende rol niet oppakken. Wij hebben deze zorgen aan de Tweede Kamer geuit en ze daarbij het advies meegegeven om voor de volgende aanpassingen in de wet te stemmen: