Bond blij met boetes voor spammers

De Consumentenbond is verheugd over de boetes die telecomtoezichthouder Opta aan spammers heeft opgelegd. Die boetes moeten er uiteindelijk toe leiden dat er minder spam, ongewenste reclame via e-mails en sms’jes, wordt verzonden.

Ongevraagde sms'jes

De bond heeft actief meegewerkt aan de opsporing van één van de spammers. De Consumentenbond kreeg op zijn website veel klachten binnen over sms’jes van het bedrijf Purple Friday. Consumenten ontvingen ongevraagd sms’jes met de code 3545 en moesten €1,10 per bericht betalen. Het was bovendien moeilijk voor de gedupeerden om van deze sms-berichten af te komen. De Consumentenbond heeft klachten en de bij de bond bekende gegevens doorgepeeld aan de toezichthouder.

Europees spamverbod

De Opta kan op basis van Europese wetgeving boetes opleggen. De Consumentenbond heeft zich jaren lang hard gemaakt voor dit Europese spamverbod en is blij dat nu de eerste Nederlandse boetes zijn opgelegd in de strijd tegen spam.