Lokettoeslag NS voorbarig en dom

Wij zijn tegen de toeslag voor kaartjes aan het loket, die de NS per 1 maart wil invoeren. Vanaf het begin hebben wij samen met andere reizigersorganisaties hieraan een aantal voorwaarden gesteld, waaraan niet is voldaan.

Zo is onder andere de regeling Geld-terug-bij-vertraging niet van toepassing op de toeslag en heft de NS deze ook bij defecte automaten. Ook heeft de NS geen afdoende oplossing kunnen vinden voor bijzondere groepen die voor hun kaartjes zijn aangewezen op de balie. Ten slotte is de invoering van de toeslag, die wellicht tot veel maatschappelijke onrust zal leiden, onbegrijpelijk omdat vanaf volgend jaar de OV-chipkaart wordt ingevoerd, die de hele kaartdistributie op z’n kop zet.

Wij vinden dat de NS eerst klantvriendelijker manieren had moeten uitproberen om klanten te stimuleren naar de automaat te gaan. De invoering van een toeslag vinden we daarom voorbarig, ook al omdat een aantal problemen die we de afgelopen maanden hebben aangedragen, niet zijn opgelost. Zo moeten mensen die om medische redenen niet in staat zijn om de automaten te bedienen, bij het loket vragen om vrijstelling van de toeslag. Dat kan leiden tot grievende, vernederende situaties voor de desbetreffende reiziger.

Voor de klant is het niet duidelijk hoe de NS de opbrengst van de balietoeslag vertaalt naar meer informatie en service. De service-medewerkers van de NS zijn op stations vaak slecht te vinden. Reizigers die behoefte hebben aan informatie zijn meer gebaat bij een vast punt dat ze altijd weten te vinden: het loket.

Al met al zijn de consumentenorganisaties van mening dat invoering van een lokettoeslag door NS een slechte zaak is. Opnieuw laat de NS zien dat het bedrijf weinig waarde hecht aan de belangen van de reizigers.