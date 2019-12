Bond wil snelle voortgang in aandelenlease-geschil

De minister heeft in de zomer van 2003 een onafhankelijke commissie ingesteld, de Commissie Geschillen Aandelenlease (CGA). Deze commissie moet nagaan of het mogelijk is dat strijdende partijen in overleg treden om tot een snellere oplossing te komen dan via de rechter. De CGA moet rapporteren aan minister Zalm, maar wacht nog op uitspraken van het klachteninstituut Dutch Securities Institute (DSI). Bij dit klachteninstituut, dat is opgericht door de financiële sector zelf, kunnen individuele consumenten een klacht indienen over een aanbieder. De minister heeft voorgesteld dat DSI een aantal uitspraken over aandelenleaseconstructies doet, die model zouden kunnen staan voor overige vergelijkbare situaties. De DSI had de Consumentenbond toegezegd nog eind 2003 uitspraken te doen, maar tot nu toe zijn die uitgebleven. Wij willen dat minister Zalm of DSI aanspoort nu snel uitspraak te doen, of de CGA verzoekt nu advies uit te brengen over de mogelijkheden tot nieuw overleg tussen de strijdende partijen.

Tienduizenden beleggers zijn gedupeerd door aandelenleaseconstructies, waarbij met geleend geld aandelen zijn gekocht die flink in waarde zijn gedaald waardoor deze beleggers met soms forse schulden zijn blijven zitten. Wij strijden samen met de Vereniging effectenbezitters (VEB) en de Stichting Leaseverlies voor een tegemoetkoming. Wij vinden dat er in veel gevallen sprake is geweest van misleiding: consumenten zijn niet of niet voldoende gewezen op de risico’s die aandelenleaseconstructies met zich meebrengen. Nadat eerste overleggen in 2002 tussen de grootste aanbieder van deze producten, Dexia, en de consumentenvertegenwoordigers op niets uitliepen, is een rechtszaak gestart. Aangezien dat een weg is van lange adem, blijven de consumentenvertegenwoordigers bereid om in gesprek te treden met Dexia om tot een snellere oplossing te komen.