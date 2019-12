Consument vraagt om actie tegen spam

Uit een internationaal onderzoek naar spam, georganiseerd door de Trans Atlantic Consumer Dialogue, blijkt dat een overgrote meerderheid van de consumenten spam (ongevraagde reclame via e-mail) meer dan zat is. Meer dan 80% van de ruim 21.000 ondervraagden liet weten dat er een verbod moet komen op alle ongevraagde commerciële e-mails. Ruim de helft van de ondervraagde consumenten gaf te kennen niet online te winkelen uit angst voor ongevraagde e-mails.

De consument ziet spam nog steeds als een van de grootste ergernissen van het internet. Ruim 80% van de ondervraagden gaf aan dat van de dagelijks ontvangen e-mails, 10% spam bevat. Meer dan 40% liet weten dat dit wekelijks zelfs bij ruim de helft van de e-mails het geval is.

Veel consumenten pleiten ervoor de commerciële e-mails als advertenties te kenmerken, zodat het vooraf filteren van de boodschappen beter mogelijk is. De uitkomsten van het onderzoek, waaraan consumenten uit 36 verschillende landen deelnamen, zijn voor de Trans Atlantic Consumer Dialogue aanleiding de VS en Europa op te roepen tot een uniforme wet- en regelgeving om daarmee de e-mailgebruiker zoveel mogelijk te beschermen.

In Nederland geldt binnenkort de nieuwe Telecommmunicatiewet. Consumenten worden dan beschermd tegen spam. In de wet komt namelijk te staan dat consumenten alleen nog commerciële e-mail mogen ontvangen waarvoor vooraf toestemming is gegeven. De Consumentenbond is uiteraard blij met deze nieuwe wetgeving.

Met de komst van de nieuwe Telecommunicatiewet is de consument beter beschermd als het gaat om de toezending van Europese e-mails. Eensgezinde wet- en regelgeving tussen de VS en Europa zou betekenen dat de consument ook beschermd is tegen ongevraagde commerciële Amerikaanse e-mail.

De Trans Atlantic Consumer Dialogue, een jaarlijks treffen van consumentenorganisaties uit de Verenigde Staten en Europa, vergadert deze week in Brussel. Ook de Consumentenbond is met een delegatie bij de bijeenkomst vertegenwoordigd.

