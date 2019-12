Bond: afhandeling schadeclaims autoverzekeraars te traag

Afwikkeling schadeclaim autoverzekeraars moet binnen vier weken

Autoverzekeraars zijn laks met het afwikkelen van schadeclaims. Dit concludeert de Consumentenbond naar aanleiding van een onderzoek onder autobezitters die onlangs schade hebben geclaimd. Consumenten zijn niet te spreken over de service als verzekeringsmaatschappijen langer dan vier weken nodig hebben voor de schadeafwikkeling. De Consumentenbond roept verzekeraars op hun schaderegelingsbeleid aan te passen. De resultaten staan in de Geldgids die vandaag verschijnt.



De Consumentenbond heeft aan bijna tweeduizend mensen die de afgelopen drie jaar een claim hebben ingediend, gevraagd hoe ze de schadeafwikkeling door de autoverzekeraar beoordelen. De belangrijkste reden waarom consumenten niet tevreden zijn, is dat de schadeafwikkeling te lang duurt. Bij 34% van de ondervraagden duurde de afhandeling meer dan vier weken. De meeste consumenten zijn minder tevreden over de afwikkeling van de schade door de maatschappij van de tegenpartij dan over de afhandeling van de schade door hun eigen verzekeringsmaatschappij. Consumenten moeten de schade verhalen bij de maatschappij van de tegenpartij als hij alleen WA is verzekerd (dus niet verzekerd is voor de schade aan de eigen auto) en hij wordt aangereden buiten zijn schuld om.

De Consumentenbond vindt dat autoverzekeraars hun service wat betreft schadeafhandeling moeten verbeteren. Daarom roepen wij autoverzekeraars op, via het Verbond van Verzekeraars, het schaderegelingsbeleid aan te passen. Claims moeten als regel binnen vier weken worden afgehandeld.



Als, vanwege de complexiteit van de zaak, de verzekeringsmaatschappij de claim niet binnen de gestelde termijn kan afhandelen dan moet de maatschappij de consument hiervan op de hoogte brengen en aangeven hoeveel extra tijd nodig is voor de afhandeling. Dit gebeurt nu vaak niet.

Uit het onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat consumenten tevreden waren over de afhandeling van de claim door ZLM, Sterpolis en Univé. Deze maatschappijen handelden de claim binnen vier weken af. Dit is een voorbeeld voor andere verzekeraars.