Tussenpersonen minder onafhankelijk dan ze doen voorkomen

Verzekeringstussenpersonen die eigendom zijn van verzekeringsmaatschappij en dat ontkennen misleiden de consument. Tussenpersonen die beweren onafhankelijk te zijn, moeten dat ook echt zijn. Alleen afspraken over eerlijke en open informatie aan de consument blijken niet te werken. De Consumentenbond eist dat de overheid nu zo snel mogelijk de Wet Financiële Dienstverlening invoert. Deze wet verplicht financiële adviseurs, zoals tussenpersonen, om eerlijke informatie aan de consument te bieden. Ook de toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten, heeft met deze wet meer mogelijkheden harder op te treden.





Op woensdag 10 maart liet de actualiteitenrubriek NOVA op basis van eigen onderzoek samen met Het Financieele Dagblad harde schriftelijke informatie zien waaruit bleek dat de grootste Nederlandse tussenpersoonorganisatie –Meeùs- volledig eigendom is van Aegon. Bij een bezoek van NOVA met de verborgen camera ontkende Meeùs dit glashard. In de uitzending bleek verder dat Aegon managers van Meeùs bonussen beloofde als Meeùs meer verzekeringen bij deze verzekeraar afsloot.



Uit de reportage bleek wat de Consumentenbond al heel lang stelt: er zijn verzekeringstussenpersonen die veel minder onafhankelijk zijn dan ze doen voorkomen. Consumenten krijgen op deze manier geen onafhankelijk advies, maar worden geconfronteerd met gedwongen winkelnering. Alleen zonder dat hij het weet. Twee jaar geleden is de Gedragscode Informatievoorziening Dienstverlening Intermediair (GIDI) ingevoerd. Volgens die gedragscode zouden tussenpersonen in een advieswijzer aan de consument moeten vertellen wat hij voor de consument zou kunnen betekenen. De Consumentenbond had toen al kritiek omdat in de gedragscode niet vermeld staat dat tussenpersonen verplicht zijn aan te geven of ze direct gelieerd zijn aan een verzekeraar. De tussenpersonenorganisatie NVA stelde dat hun leden met de invoering van de GIDI verplicht zijn de consument duidelijk te informeren over de realatie tussen de verzekeraar en de tussenpersoon. Uit het voorbeeld van Meeùs –een van de grootste NVA-leden- blijkt dat deze onderlinge afspraken niet werken.



Volgens een Europese richtlijn van december 2002 moeten tussenpersonen, waarin een verzekeraar meer dan 10% belang heeft, dit vertellen aan hun klant. De bedoeling was dat deze wettelijke bepaling al in januari 2004 in de Nederlandse wetgeving was opgenomen. De Europese richtlijn moet nu worden overgenomen in de Wet Financiële Dienstverlening. De Consumentenbond heeft het kabinet hierop gewezen en eist nu dat die wet zo snel mogelijk wordt ingevoerd. Zodra de Wet Financiële Dienstverlening van kracht is, heeft de toezichthouder op de financiële markt de Autoriteit Financiële Markten mogelijkheden om sancties op te leggen aan tussenpersonen en andere financiële adviseurs die de wet overtreden.