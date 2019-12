Bezwaar tegen wildgroei aan ticketverzekeringen

De Consumentenbond is tegen een wildgroei van allerlei verzekeringen tegen faillissementen in de luchtvaart, mede omdat de passagier voor de kosten van deze verzekering opdraait. De luchtvaartsector moet zijn verantwoordelijkheid nemen en zelf met een branchebrede regeling komen, zoals deze bij vakantiereizen al twintig jaar bestaat.





Na D-Reizen (Unigarant) komt ook Verzekeringsmaatschappij Europeesche met een verzekering van vliegtickets tegen faillissementen in de luchtvaart. Voor een premie van €2 respectievelijk €2,50 zijn tickets tot €1500 respectievelijk €2000 gedekt. Wij vinden dat hiermee het paard achter de wagen wordt gespannen. Tegenover de onzekerheid van vooruit betalen, zoals gebruikelijk in de luchtvaart, moet de zekerheid staan dat terugbetaling is gegarandeerd als de leverancier wegens financiële problemen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen.





De Nederlandse luchtvaartmaatschappijen zijn enkele jaren geleden uit de SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden) gestapt, omdat ze naar eigen zeggen "niet failliet gaan". Dat dit een arrogante opstelling is, blijkt alleen al uit de faillissementen de laatste jaren van "gevestigde" maatschappijen zoals Swiss Air, Sabena, Sobelair en recent Air Holland. De Amerikaanse bedrijven laten we dan nog buiten beschouwing. Het is daarom hoog tijd dat er vanuit de sector een goede regeling komt, bij voorkeur ondergebracht bij de SGR omdat deze organisatie kennis en ervaring heeft en zijn nut heeft bewezen. Wij pleiten voor een Europese Richtlijn voor vliegreizen waarin deze garantieregeling, naast andere rechten, bindend wordt vastgelegd.