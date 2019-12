Home

2004 Gemeente moet prestaties meetbaar maken
Gepubliceerd op:17 maart 2004

Onderzoek van het CBS heeft uitgewezen dat de lokale lasten voor burgers dit jaar gemiddeld met ruim 7% stijgen. De Consumentenbond heeft moeite met deze stijging omdat gemeenten onvoldoende duidelijk maken hoe ze dit geld besteden. Burgers weten niet welke prestaties van hun gemeente hier tegenover staan.



Uit ons eigen onderzoek uit 2003 bleek al dat burgers massaal vinden dat zij geen waar voor hun geld krijgen van hun gemeenten. Ze blijken vooral ontevreden te zijn over hoe hun gemeente omgaat met vervuiling, vernieling en veiligheid. Bovendien geven veel burgers aan dat ze niet kunnen beoordelen of zij waar voor hun geld krijgen. Naar aanleiding van dit onderzoek hebben wij vorig jaar de minister van Binnenlandse Zaken opgeroepen een Burgermeetlat te ontwikkelen, waarlangs gemeenten hun dienstverlening moeten leggen.



Gemeenten moeten dan in overleg met hun burgers vastleggen welke kwaliteitsnormen ze willen naleven, bijvoorbeeld ‘graffiti wordt binnen 2 dagen na melding verwijderd’ of ‘over een aanvraag van een vergunning wordt binnen twee weken beslist’. Dergelijke nadrukkelijke kwaliteitsnormen zorgen er voor dat burgers weten wat ze kunnen verwachten van hun gemeente. Ook moeten ze kunnen beoordelen of hun gemeente een goede prijs-kwaliteitverhouding biedt in vergelijking met andere gemeenten. Wij zijn er van overtuigd dat als gemeenten hun prestaties meetbaar en vergelijkbaar moeten maken, ze gestimuleerd worden om een betere prijs-kwaliteitverhouding te bieden.