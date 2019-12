Nederlandse vakantiebungalows vaak vies

De toiletten in bungalows in ons land zijn niet altijd even schoon. Dat blijkt uit een onderzoek bij zes bungalowparkketens.

Bij de zes onderzochte ketens werden incognito drie bezoeken afgelegd. Bij slechts vier van deze bezoeken was de gevonden hoeveelheid bacteriën op het toilet acceptabel. De Consumentenbond is van mening dat de schoonmaak veel beter moet en heeft daarover een brief gestuurd naar de betreffende parken en naar brancheorganisatie Recron.

Opvallend is bovendien dat bijna geen enkele bungalow voorzien is van een rookmelder. Ook dit is aangekaart bij de parken.

De brochures en internetsites overdrijven vaak over de voorzieningen. Vooral de bezoekers van de kleinere ketens, en ook van Landal, worden vaak op het verkeerde been gezet; zwembaden en speelvoorzieningen vallen in de praktijk tegen.

Uit het onderzoek blijkt dat Center Parcs de grootste parken en de uitgebreidste voorzieningen heeft. Daar moet ook duidelijk meer voor betaald worden. RCN staat onderaan met voornamelijk zomervoorzieningen.

Laagste prijs

Bij het onderzoek is ook gekeken naar de prijs van de bungalows. De verschillen tussen de parken zijn zo groot dat het moeilijk is een goede vergelijking te maken. Een goedkope keten kan bijvoorbeeld een pierebad hebben, terwijl een dure keten een tropisch zwemparadijs heeft.

REC is het laagst geprijsd, met prijzen die zo’n 40% onder de gemiddelde prijs liggen. In de middencategorie vinden we Euroase, Hoogenboom en Roompot/Zilverberk. Landal en Centerparcs zitten boven het gemiddelde, waarbij de laatste zelfs 30% duurder is.

Het loont om actief te zoeken. Kortingen zijn bijna altijd mogelijk en lopen soms op tot 70%. Wie eerst informatie en prijzen opvraagt maar nog niet meteen boekt, heeft kans dat er een kortingsaanbod volgt. Met laat boeken kunt u dus flink geld besparen.