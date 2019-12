Forse prijsverschillen bij internetreisbureau's

Wie een weekendje weg wil boeken op internet doet er goed aan verschillende sites te vergelijken. De prijsverschillen zijn fors, blijkt uit onderzoek dat deze maand is gepubliceerd in de Consumentengids.

De Consumentenbond bekeek 16 reiswebsites voor weekendjes weg. De bond keek onder andere naar de prijzen van een stedentrip (weekendje Antwerpen) en een weekendje weg in eigen land (Veluwe). Het ging steeds om een verblijf van twee nachten op basis van logies en ontbijt voor twee personen.

De prijsverschillen zijn fors, blijkt uit het onderzoek. Zo kost bijvoorbeeld een weekend op de Veluwe in het driesterrenhotel Tulip Inn Beekbergen via Weekendcompany.nl €187,00. Weekendjeweg.nl vraagt voor hetzelfde arrangement €110,98. Een verschil van maar liefst €76,52.

Een trip naar Antwerpen met verblijf in het driesterrenhotel Fletcher Hotel Keyserlei kostte via Hotelspecials.nl €182,50, terwijl hier juist Weekendcompany.nl weer goedkoper was: €147,50.

Ook de reserveringskosten lopen flink uiteen. De Consumentenbond noteerde bedragen van €17,50 tot €34,00. Er zijn ook sites bij die geen reserveringskosten in rekening brengen.

Verder viel op dat bij sommige reiswebsites administratiekosten betaald moeten worden, bovenop de reserveringskosten die de touroperator al in rekening brengt.