Dutch Web moet acties richting klanten Fast-XS staken

De Consumentenbond en de vereniging van computergebruikers HCC hebben gezamenlijk actie ondernomen om te voorkomen dat klanten van de internetprovider Fast-XS vanaf 12 april zonder internetaansluiting komen te zitten.

Klanten van Fast-XS ontvingen vorige week vrijdag van Dutch Web Services het bericht dat zij door dit bedrijf waren 'overgenomen' omdat Fast-XS niet meer aan zijn betalingsverplichtingen zou kunnen voldoen.

Dutch Web Services dreigt de ADSL-aansluiting van de betrokken klanten komende maandag (12 april) te beëindigen als zij niet een nieuw ADSL-abonnement afsluiten bij dit bedrijf.

HCC en Consumentenbond vinden dat, als belangenbehartigers van de (computer)consument, veel te ver gaan. Zeker nu voor de abonnees van Fast-XS nog geheel niet duidelijk is hoe de feitelijke situatie rond hun internetprovider is.

Vandaar dat Consumentenbond en HCC inmiddels onderstaande brief aan Dutch Web Services hebben gestuurd. Daarin wordt geëist dat het bedrijf direct stopt met de oneigenlijke wijze van klantbenadering en dat consumenten die geen overeenkomst met Dutch Web Services zijn aangegaan niet op 12 april worden afgesloten.

"Geachte mevrouw, heer,

Consumenten worden gedupeerd door de onduidelijkheid tussen Dutch Web Services en Fast-XS. Daaraan dragen de gekozen aanpak en het dreigement om de dienstverlening per 12 april aanstaande te staken in hoge mate bij. Wij eisen vóór vrijdag 9 april 2004 om 12.00 uur een concrete oplossing samen met een plan van aanpak dat de onduidelijkheid bij consumenten wegneemt. Indien u aan dit ultimatum geen gehoor geeft overwegen HCC en de Consumentenbond juridische stappen.

Op het ogenblik spelen de volgende zaken:



• Het is voor de consument volstrekt onduidelijk is met wie hij nog een overeenkomst heeft. Dat het u ook niet duidelijk is blijkt uit het feit dat u van de consument een expliciete keuze vraagt. Consumenten moeten van u een nieuw contract aangaan terwijl er voor de consument ook nog verplichtingen kunnen bestaan naar de oude aanbieder.



• Het is de consument volstrekt onduidelijk aan wie moet worden betaald. Daarom adviseren Consumentenbond en HCC om niet te betalen tot duidelijk is wie voor leverantie garant staat.



• Bij het overnemen van klanten wordt gebruik gemaakt van het callcenter en nog belangrijker van de naam Interim Justitia. De naamsbekendheid van dit incassobureau weegt mee in het manipuleren tot het aangaan van een nieuwe overeenkomst door Fast-XS-klanten.

Daarom willen HCC en de Consumentenbond dat u vóór morgenmiddag 12.00 uur toezegt om:



1. Consumenten zonder nieuwe overeenkomst met Dutch Web Services op

12 april niet af te sluiten.



2. De overeenkomst met Dutch Web Services onvoorwaardelijk en per direct te ontbinden als blijkt dat de consument nog steeds gebonden is aan zijn overeenkomst met Fast-XS.



3. Direct te stoppen met de oneigenlijke wijze van klantbenadering én behoorlijk bekend te maken dat u de afwikkeling de overeenkomsten tussen u en Fast-XS afwacht alvorens verdere commerciële aanbiedingen te doen richting klanten van Fast-XS.



4. Niet langer gebruik te maken van de klantgegevens van Fast-XS voordat u formeel én daadwerkelijk de overeenkomsten van Fast-XS overneemt en voortzet.



5. Klanten van Fast-XS weer normale toegang tot hun e-mail (POP) te geven.

In afwachting van uw reactie per ommegaande.

Hoogachtend,

Ronald van Rooden, directeur HCC

Klaske de Jonge, directeur Consumentenbond"