Nog geen duidelijkheid voor klanten Fast-XS

ADSL-klanten van Fast-XS verkeren nog steeds in grote onzekerheid over het voortbestaan van hun internetverbinding. Dutch Web Services (dat de technische voorzieningen voor Fast-XS verzorgt) zegt dat begin komende week de stekker er definitief uitgaat als de Fast-XS-klanten geen contract met Dutch Web hebben gesloten. Probleem is dat voor de klanten onduidelijk is of zij nog klant zijn bij Fast-XS en of zij dus de overstap naar Dutch Web kunnen maken zonder dan aan twee contracten vast te zitten. De Consumentenbond en de computerclub HCC hebben vrijdag een voorstel voor de oplossing van dit probleem aan Dutch Web gedaan, maar daar is door Dutch Web niet meer op gereageerd.

Volgens de laatste berichten verbreekt Dutch Web niet maandag 12 april, maar de dag daarop 's ochtends tussen 8 en 9 uur de internetverbindingen voor Fast-XS-klanten. Wie dat wil voorkomen moet volgens Dutch Web een nieuwe ADSL-overeenkomst met dat bedrijf aangaan. Probleem is dat - als de rook rond de huidige strijd tussen Dutch Web en Fast-XS is opgetrokken - kan blijken dat klanten uiteindelijk met twee ADSL-abonnementen zitten. Dat kan dan ook dubbel betalen betekenen.

Voorstel

Volgens het voorstel van de Consumentenbond en HCC moest Dutch Web consumenten in de gelegenheid te stellen een contract met dat bedrijf aan te gaan zodat ze daarmee in ieder geval hun internetverbinding veilig hebben gesteld. Daarnaast zou Dutch Web de garantie moeten geven dat - als naderhand zou blijken dat Fast-XS nog steeds de contractspartner van de consument is - de abonnementen met Dutch Web zonder problemen zullen worden ontbonden. Dutch Web heeft immers vanaf het begin beweerd dat de klanten van Fast-XS voortaan bij hen moeten zijn en wie zoiets beweert kan ook een dergelijke garantie geven. Op dit voorstel van vrijdagmiddag is echter niet gereageerd door Dutch Web.

Zelf actie ondernemen

Wie geen contract heeft gesloten met Dutch Web en daardoor dinsdagmorgen geen internetverbinding meer heeft, moet zorgvuldig handelen om straks niet alsnog vast te zitten aan twee contracten. Fast-XS-klanten kunnen, als het zover is, hun provider direct per brief of (als die mogelijkheid nog bestaat) per e-mail in gebreke stellen en een termijn geven om de overeenkomst alsnog na te komen (zie de voorbeeldbrief onder dit artikel).

Lukt het Fast-XS vervolgens niet weer internet aan te bieden, dan is de klant na het verstrijken van de genoemde termijn in principe vrij een nieuw abonnement af te sluiten bij een andere provider. Houd er rekening mee dat het zeker 4 tot 6 weken kan duren voordat u dan weer bent aangesloten. Dit kan bij Dutch Web waarschijnlijk sneller, maar zeker is dit niet.

Levert Fast-XS weer wel een internetverbinding, dan blijft het huidige contract bestaan. Ook bestaat de mogelijkheid dat Dutch Web de contracten van Fast-XS overneemt en daarmee ook zijn klanten. Krijgt u vervolgens als klant een prijsverhoging voorgeschoteld of andere algemene voorwaarden, dan heeft u daarmee een reden om het bestaande contract alsnog op te zeggen en naar een andere provider over te stappen.



(On)duidelijkheid

De Consumentenbond en HCC overwegen een klacht in te dienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens omdat er door Dutch Web niet volgens de regels is omgesprongen met klantenbestanden en persoonsgegevens van klanten bij Fast-XS . Daarnaast heeft Dutch Web laten doorschemeren dat, als klanten naar een andere provider overstappen, het wel eens heel lang kan duren voordat zij de aansluitmogelijkheid van de consument vrijgeven.

De Consumentenbond en HCC vinden het te gek voor woorden dat klanten van een failliete provider niet naar een andere provider kunnen overstappen omdat zij daarvoor afhankelijk zijn van de internetleverancier van hun failliete provider. Een toestand waar volgens ons de toezichthouder Opta zo snel mogelijk een einde aan moet maken.

Voorbeeldbrief

Hieronder vindt u een tekst die u kunt gebruiken voor een brief of een e-mail aan Fast-XS. Vul dat datum in van de dag dat u geen verbinding meer heeft en dat u Fast-XS minstens 7 dagen de tijd moet geven de overeenkomst alsnog na te komen.

Fast-XS

Postbus 6105

T.a.v. de directie

7503 GC Enschede

of

<span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">info@fast-xs.nl</span>



Geachte heer, mevrouw,

Vandaag, (datum), heb ik geconstateerd dat ik geen internetverbinding meer heb. Bij deze stel ik u in gebreke wegens het niet nakomen van de overeenkomst die ik met u heb. Indien de verbinding niet uiterlijk op (datum; minimaal 7 dagen na verzending van uw brief of e-mail) is hersteld, zeg ik deze overeenkomst per (de datum die u hiervoor noemde) op.

Hoogachtend

(naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres)