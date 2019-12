Bedrieglijke praktijken centraal in Week van de Waakhond

Vandaag, dinsdag 13 april, staan in de week van de waakhond de bedrieglijke praktijken centraal. Praktijken van ondernemers die bedoeld zijn om consumenten een hak te zetten. Dagelijks komen ontvangen zowel de Consumentenbond als de Stichting de Ombudsman signalen die duiden op ongeoorloofde praktijken. Onze waakhond is deze week hier extra alert op.



Ongetwijfeld bent u (gelukkig) niet met alle bedrieglijke praktijken in aanraking gekomen. Toch zult u waarschijnlijk een aantal van de volgende voorbeelden in meer of mindere mate bekend voorkomen. Een kleine greep uit de signalen die dagelijks bij ons binnenkomen:

Steeds weer die mooie aanbiedingen van diezelfde elektronicawinkel in de brievenbus. Maar elke keer als u zich bij de winkel meldt om het product te kopen, blijkt het toch een “foutje” in de folder. Nu kan het natuurlijk best zo zijn dat er een foutje in een reclamefolder staat. In dat geval is het niet zo vreemd dat de ondernemer zich beroept op het feit dat hij reclame maakt onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Maar gebeurt dit structureel, dan wordt u dus elke keer ten onrechte naar de winkel gelokt en verleid tot het doen van een andere aankoop.

Of de mededeling dat u de gelukkige winnaar bent van een gratis vliegreis. U kunt de prijs in ontvangst nemen op Rotterdam Airport. Daar blijkt dat het gaat om de slinkse verkoop van timeshare woningen. Toch jammer dat u dit niet direct wist.

Een mooie luchtfoto van uw huis? Bedrijfjes die aanbieden tegen een bepaald bedrag een foto vanuit de lucht te maken waar uw huis op staat. U moet alleen wel vooruit betalen en dan hoort of ziet u niets meer van het bedrijf. Dat was snel cashen en wegwezen dus

Reisbureaus die mooie reizen aanbieden. Na boeking en betaling moet u de reisbeschieden op de dag van vertrek op luchthaven Schiphol ophalen. Daar bljkt echter dat het reisbureau de betaalde reissom zelf niet heeft voldaan aan de luchtvaartmaatschappij . Geen ticket dus en wel uw geld kwijt.

Wat kunt u doen?

Naar de rechter gaan? Dat is niet aan te raden. Neem nu de zaak van de consument die een geschil had met zijn kozijnenleverancier. Deze leverancier plaatste verkeerde kozijnen maar hij was niet van plan hier iets aan te doen en wilde ook de aanneemsom niet aan de consument terugbetalen. Vele brieven en telefoontjes later was de consument het zat en stapte hij naar de rechter. Dat was in 2002. Kort geleden (ruim twee jaar later) kwam kwam de uitspraak. De consument werd in het gelijk gesteld. Maar toen het op betalen aankwam liet de curator ons weten dat de ondernemer failliet was. De consument kon dus fluiten naar zijn geld en moest bovendien zijn eigen kosten dragen. En de ondernemer? Die liet nooit meer wat van zich horen.