SER brengt advies uit over oneerlijke handelspraktijken

Op 20 april jl. heeft de CCA, de Commissie voor Consumentenaangelegenheden van de SER (Sociaal Economische Raad) twee adviezen vastgesteld die aan de regering worden uitgebracht. Eén advies betrof een voorstel van de Europese Commissie met betrekking tot een verbod op oneerlijke handelspraktijken. Het andere advies ging over een voorstel van de Europese Commissie over een Europees netwerk van publieke toezichthouders.

De CCA deed dit op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Justitie, die hierom in november 2003 hadden gevraagd.

De CCA is een commissie die zelfstandig kan adviseren of adviezen kan voorbereiden van de raad over maatregelen die (mede) de positie van de consument en/of zijn consumptie in betekenende mate beïnvloeden. De CCA bestaat uit een aantal ondernemersleden (zoals VNO-NCW en MKB Nederland), consumentenleden (i.c. de Consumentenbond), onafhankelijke leden (zgn. kroonleden) en een aantal ministeriële vertegenwoordigers. De ministeriële vertegenwoordigers zijn ambtenaren die op bepaalde beleidsterreinen gespecialiseerd zijn. De kroonleden zijn onafhankelijke deskundigen die veelal als hoogleraar, op economisch, financieel, juridisch of sociaal terrein werken.

De regering is niet verplicht de adviezen van de SER op te volgen. Het kabinet maakt hierin een eigen afweging. Wel is de afspraak dat de regering de raad laat weten of zij een advies overneemt of niet, en dat ze dan ook de redenen daarvoor aangeeft.

Als de SER over een bepaalde kwestie eensgezind een positief advies uitbrengt, dan mag de regering rekenen op veel steun voor dat beleid in het bedrijfsleven. Maar als een advies afwijzend is en de regering voor een andere oplossing kiest, dan weet de regering dat voor haar plannen in een belangrijk deel steun van de samenleving ontbreekt.

Meer weten? Lees dan onze persberichten (openen in nieuw venster):

