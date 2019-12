Zorgen consumentenorganisaties nieuwste lidstaten

Consumentenorganisaties in de nieuwe lidstaten zijn veel jonger dan de organisaties in de huidige 15 lidstaten. Om zich verder te kunnen ontwikkelen hebben ze steun nodig van de overige consumentenorganisaties, consumenten en overheden.

De meeste organisaties zijn bang voor een verhoging van de voedingsprijzen. Alleen in Slovenië verwacht men dat de prijzen eerder zullen dalen dan stijgen omdat ze al hoger zijn dan in de meeste huidige lidstaten.

Consumenten in de nieuwe lidstaten hebben meestal geen creditcard en maar weinig mensen hebben toegang tot Internet. Financiële dienstverlening is over het algemeen erg duur en consumenten moeten vaak betalen om hun rekening op te heffen of van bank te wisselen. In Tsjechië bijvoorbeeld moeten consumenten minimaal zes jaar bij dezelfde bank blijven voordat ze mogen switchen. Men hoopt dat met de komst van nieuwe financiële diensten de concurrentie zal toenemen.