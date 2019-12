Consumenten krijgen binnenkort eerlijke informatie over groene stroom

Consumenten krijgen onvoldoende informatie over de manier waarop de groene stroom die ze afnemen is geproduceerd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in haar rapport ‘Groene stroom’ dat vandaag is verschenen. De Algemene Rekenkamer beveelt de minister van Economische Zaken aan om energieleveranciers de verplichting op te leggen om aan te geven hoeveel groene stroom van welk type (zon, wind, biomassa, import) is geleverd. De Consumentenbond is blij met deze uitspraak. De betrouwbaarheid van deze informatie moet worden gecontroleerd door de toezichthouder op de energiemarkt de DTe.

Voor consumenten moet het helder zijn dat ze eerlijke en betrouwbare informatie krijgen van hun energieleverancier. Consumenten kunnen namelijk zelf niet de informatie controleren, maar het is voor hen wel belangrijk om te weten hoe de groene stroom is opgewekt. De Algemene Rekenkamer vindt het voldoende als consumenten achteraf worden geïnformeerd. De Consumentenbond vindt dat consumenten vooraf deze informatie moeten krijgen, dus bij het aangaan van een overeenkomst. Op grond van die informatie kunnen ze een bewuste keuze maken voor de groene stroom van een energieleverancier.

Meer informatie over energie vindt u op de website www.energiebond.nl van de Consumentenbond.