Verbijstering over stranden overleg Legiolease

De Stichting Leaseverlies, de Consumentenbond en de Vereniging Effecten Bezitters (VEB) hebben met grote teleurstelling gereageerd op de aankondiging van de commissie Oosting dat de bemiddeling in de Legiolease-affaire is gestrand.

Stichting Leaseverlies en de Consumentenbond zullen nu met volle kracht verder gaan met de rechtszaken waarin in beide gevallen op korte termijn een uitspraak wordt verwacht.

Overleg diverse malen uitgesteld

“Wij zijn zeer teleurgesteld over het feit dat Dexia de commissie zo lang aan het lijntje heeft weten te houden en dat de werkzaamheden van de commissie Oosting geen enkel resultaat hebben opgeleverd. Te meer gezien de lange tijd die voor de bemiddelingspoging werd uitgetrokken met diverse malen uitstel. Elke maand dat de commissie meer tijd nodig had, ontstond er nieuwe hoop bij de misleide consumenten,” aldus de Consumentenbond en Stichting Leaseverlies. “We zijn vooral verbijsterd over het feit dat ons na al die maanden van diverse besprekingen met de commissie Oosting ons überhaupt nooit een schikkingsvoorstel van Dexia is voorgelegd.”

Redelijke schikking

Stichting Leaseverlies, de Consumentenbond en de VEB hebben in de besprekingen met de Commissie Oosting steeds benadrukt bereid te zijn tot een redelijke schikking met Dexia te komen, rekening houdend met de tien richtinggevende uitspraken van de klachtencommissie DSI. “Onze constructieve opstelling heeft helaas geen resultaat opgeleverd.”

Binnenkort uitspraak in rechtzaken

In de zaak Leaseverlies-Dexia wordt een uitspraak verwacht op 7 juli aanstaande. Het vonnis in de zaak Eegalease-Dexia, de zaak die namens de partners van de contractanten wordt gevoerd, wordt op 30 juni verwacht.