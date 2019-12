Teleurstelling over akkoord vaste boekenprijs

De Consumentenbond is teleurgesteld over de instemming van de Tweede Kamer met het wetsvoorstel voor de vaste boekenprijs. De bond is van mening dat de consument juist veel baat heeft bij het vrijlaten van de boekenprijs. Zo zou de prijs beter aansluiten bij de vraag van de consument. Het is immers veel rechtvaardiger om de werkelijke prijs te rekenen voor die consument die een specifieke titel wil hebben.

De bond hanteert het principe dat de boekenmarkt zelf de prijsstrategie bepaalt. Zo is de verwachting dat populaire titels in prijs zullen dalen en bijvoorbeeld incourante titels zich niet langer opstapelen in boekenmagazijnen, maar tegen een lagere prijs op de markt worden verkocht. De huidige afwezigheid van prijsconcurrentie heeft tot gevolg dat boekverkopers geen prijsstrategieën naar consumenten kunnen toepassen om in te spelen op de behoefte van consumenten. Inkoopstrategieën kunnen zij echter wel toepassen, en dat gebeurt dan ook, zonder dat de consument hier nu voordeel van heeft.De Consumentenbond verwacht niet dat afschaffing van de vaste boekenprijs zal leiden tot extra verschraling van het aanbod van boeken. Steeds meer boekhandels zijn onderdeel van samenwerkingsverbanden zoals ketens en franchiseorganisaties. Als gevolg daarvan zien we nu al een verkleining van het assortiment ingegeven door het puur commerciële streven naar afzetvergroting. Bovendien kunnen veel incourante boeken op zichzelf onrendabel zijn, maar toch winstgevend voor de uitgever of boekhandel. Het is voor uitgevers en boekhandels namelijk van belang om ook minder goedlopende titels te publiceren of te verkopen, om hiermee een compleet aanbod te kunnen doen. Daar is geen vaste boekenprijs voor nodig.Het extra geld dat als gevolg van de vaste boekenprijs bij de uitgevers en boekhandelaren belandt, kan in de toekomst worden besteed voor cultuurbevorderende initiatieven. Op papier een aardig voorstel, maar het blijft vooralsnog de vraag of dit ook gebeurt, aangezien de branche nog niet heeft aangegeven hoe dit alles zal plaatsvinden.