Rechter verschuift uitspraak Eegalease

De rechter heeft vandaag nog geen uitspraak gedaan in de zaak Eegalease. Duizenden gedupeerde Dexiabeleggers hebben zich aangemeld bij de Stichting Eegalease om via de rechter af te dwingen dat de leasecontracten nietig worden verklaard. Het is nog onbekend waarom de rechter de uitspraak heeft verschoven. De uitspraak staat bij de rechtbank in Amsterdam nu op 28 juli op de rol.

De Stichting Eegalease en de Consumentenbond behartigen de belangen van enkele duizenden partners van mensen die een aandelenleaseproduct bij Dexia hebben afgesloten. Om gezinnen te beschermen tegen grote financiële risico’s schrijft het nederlands recht voor dat grote uitgaven door beide partners moeten worden goedgekeurd. Bij Eegalease hebben zich duizenden partners aangemeld die het contract met Dexia niet hebben meegetekend en daarom willen dat de rechter de producten als nietig beschouwt.



Op 7 juli volgt een uitspraak in de zaak die de Stichting Leaseverlies en de Consumentenbond hebben aangespannen tegen Dexia. In deze grote collectieve zaak – bij de Stichting Leaseverlies zijn ongeveer 90.000 mensen aangesloten – gaat het over hoe de aandelenleaseproducten door Dexia zijn verkocht. Volgens de Stichting Leaseverlies, de Consumentenbond en de Vereniging Effectenbezitters (VEB) heeft Dexia consumenten misleid.



