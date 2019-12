Afronden op 5 eurocent vanaf 1 september

De Consumentenbond adviseert, als deelnemer aan het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB), om het afronden bij contante betalingen op 5 eurocent landelijk in te voeren. Dit advies volgt op de resultaten van de Proef Afronding Eurocent, die van 26 april tot en met 6 juni 2004 in Woerden heeft plaatsgevonden. Winkeliers gaan binnenkort over tot landelijke invoering.

Resultaten onderzoek

TNS NIPO heeft voorafgaand aan en tijdens de proef onderzoek gedaan naar de mening van consument en ondernemers in Woerden over het afronden en hoe het afronden werkt in de praktijk. Uit het onderzoek blijkt dat de ervaring met het afronden bij consumenten tot een grotere acceptatie van het afronden heeft geleid: 83% van de consumenten uit Woerden staat positief dan wel neutraal tegenover het afronden.

Voorafgaand aan de proef stond 32% van de consumenten negatief tegenover het idee van afronden. Een maand na de start van de proef was dat nog maar de helft: 16%. Hiermee is het 20-procentscriterium ruim behaald.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt ook dat de zorg van consumenten, dat het afronden tot hogere prijzen zal leiden, beperkt is.

Voorbereidingen landelijke uitrol

De winkeliers gaan gedurende de komende zomermaanden de nodige maatregelen nemen om de afrondingsregel toe te kunnen passen in hun ondernemingen. Hierbij moet gedacht worden aan aanpassingen van de kassasoftware, instructies aan (kassa)medewerkers en het plakken van kassastickers met de boodschap ‘hier worden contante betalingen afgerond’.

Het MOB streeft ernaar de voorbereidingsfase voor de landelijke uitrol te kunnen afsluiten op uiterlijk 1 september 2004, waarmee de landelijke toepassing van de afrondingsregel bij contante betalingen een feit zal zijn. Overigens sluit het MOB niet uit dat individuele winkeliers die eerder klaar zijn met hun voorbereidingen nog vóór 1 september zullen beginnen met het afronden.

De afrondingsregel

De afrondingsregel houdt in dat het totaalbedrag op de kassabon bij contante betalingen wordt afgerond op 5 eurocent, net als in de tijd van de gulden. Bijvoorbeeld, een totaalbedrag van € 22,68, dat contant wordt afgerekend, wordt naar boven afgerond op € 22,70. Een totaalbedrag van €22,67, dat contant wordt afgerekend, wordt naar beneden afgerond op € 22,65. De afrondingsregel is niet van toepassing bij betalingen met de PINpas, Chipknip of creditcard.

Een wettelijke maatregel is niet nodig om als winkelier de afrondingsregel toe te passen. Wel is het noodzakelijk om richting de consument duidelijk te communiceren dat de afrondingsregel wordt toegepast, bijvoorbeeld via pui- en/of kassastickers. De 1- en 2-eurocentmunten blijven overigens wettig betaalmiddel. De proef met het afronden in Woerden trok de afgelopen weken veel belangstelling vanuit binnen- en buitenland. Op vrijwillige basis namen aan de proef meer dan 150 winkels deel. Naar verwachting zullen deze winkels na het bekend worden van het advies van het MOB het afronden blijven continueren.

Lees verder:

Persbericht MOB adviseert afronding eurocent

Proef afronding eurocent van start in Woerden