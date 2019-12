Koppel prijs treinkaartje aan geleverde kwaliteit

Volgens de NS is de prijsverhoging nodig om de hoge kosten op te vangen die zij aan de overheid is verschuldigd voor het gebruik van het spoor en om het rendement van het bedrijf te verbeteren. Op basis van het nu nog geldende contract met de overheid mag de NS de tarieven verhogen met de inflatie plus 2%. De NS wil deze tariefruimte dus geheel gebruiken.

Consessie belangrijke spoorlijnen

In de loop van dit jaar beslist de Tweede Kamer over een concessie die de NS tot en met 2015 het alleenrecht biedt op de belangrijkste spoorlijnen in ons land. Ook in het voorstel van Staatssecretaris Schulz van Haegen staat dat de NS de gebruiksvergoeding voor het spoor mag doorberekenen. De Consumentenbond vindt dit principieel onjuist. Hiermee wordt de prijs van het treinkaartje voornamelijk afhankelijk gemaakt van de opbrengst die het kabinet wil zien en niet van de kwaliteit op het spoor.

Prijs koppelen aan kwaliteit

De Consumentenbond wil de Tweede Kamer ertoe bewegen de concessie aan te passen ten gunste van de reiziger door hierin op te nemen dat de treinkaartjes alleen duurder mogen worden als daar een hogere kwaliteit tegenover staat. De bond roept consumenten op om deze actie te steunen door het tekenen van onderstaande petitie.