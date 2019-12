0900-nummers bron van ergernis

Bellen met een 0900-nummer kan handenvol met geld kosten. Dat blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond. De bond deed het onderzoek naar aanleiding van een oproep naar ergernissen van consumenten over het gebruik van 0900-nummers. Uit de reacties blijkt dat het voor veel mensen frustrerend is dat je als klant van een bedrijf bij het hoge 0900-tarief ook voor de wachttijd moet betalen.

In totaal heeft de Consumentenbond 86 bedrijven uit verschillende branches gebeld die hun klantencontacten via een 0900- nummer onderhouden. Hierbij is geklokt hoelang het duurde voordat uiteindelijk werd opgenomen. Hierbij gold een maximumlimiet van een half uur. De Vliegwinkel en RaketNet hebben deze twijfelachtige limiet gehaald. De duurste nummers die de bond onderzocht zijn die van Canal Digitaal zonder servicepakket (€80 cpm), Zon (€70 cpm) en Tele2 Internet Helpdesk (€60 cpm).



De Consumentenbond pleit ervoor dat bedrijven een manier bedenken om wachtenden geen kosten in rekening te brengen. Niet direct bellen, maar op een andere manier de vraag stellen, bijvoorbeeld via brief of e-mail bespaart soms ergernis en kosten.