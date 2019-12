Online fotocentrales, wie drukt ze af?

Voor de test hebben we vijftien foto’s ge-upload naar de centrales op internet. Het aanbod varieerde van winterfoto’s tot strandbeelden. De meeste centrales stuurden onze foto’s binnen een week terug of we konden ze ophalen in de winkel. Om de resultaten te vergelijken, brachten we de kiekjes ook naar twee 1-uursservices en ze zijn vervolgens beoordeeld door een beroepsfotograaf.

Lees ook

Dossier Online fotocentrales



Elke week tests en wetenswaardigheden?

Meld u dan aan voor de Consumentenbond Nieuwsbrief