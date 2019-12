Voorstel kilometertarief taxi's blij begroet

De Consumentenbond is blij met het plan van minister Peijs van Verkeer om voor taxi’s een kilometertarief te hanteren. Hiermee is de uiteindelijke prijs niet meer afhankelijk van de duur van de taxirit. Overigens wil de bond wil wel dat de minister in het plan een maximumtarief bepaalt.

De Consumentenbond dringt al lange tijd aan op één helder tarief voor taxi’s. Het gecombineerde tarief, gebaseerd op zowel tijd als aantal kilometers, is voor consumenten onduidelijk. Het is daarmee lastig om vooraf in te schatten hoeveel geld je kwijt bent. Met een kilometertarief weten consumenten beter waar ze aan toe zijn. De bond wil wel dat de minister een maximumtarief instelt. De wijze waarop marktwerking tot stand komt in de taxibranche geeft namelijk nog geen aanleiding om de tarieven helemaal vrij te geven.