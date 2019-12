Huisarts buiten no-claim onvoldoende

Minister Hoogervorst wil op 1 januari 2005 een no-claimregeling in de zorg invoeren. De Consumentenbond heeft al eerder zeer kritisch gereageerd op dit plan. Het compromisvoorstel van de minister, om huisartsbezoek buiten de no-claimregeling te houden is wat ons betreft geen verbetering. De Consumentenbond blijft vraagtekens plaatsen bij de invoering van de no-claim, omdat het de solidariteit tussen gezonde en zieke mensen ondermijnt. Bovendien geloven wij niet in de veronderstelling dat door de no-claim het onnodig gebruik van zorg afneemt.

De Consumentenbond vindt het ontoelaatbaar dat alle verzekerden ruim €60 meer moeten betalen om een klein deel van de verzekerden te belonen. Er ontstaat zo namelijk premiedifferentiatie op basis van de gezondheid. Ouderen en chronisch zieken gaan immers netto meer premie betalen, omdat zij niet in aanmerking zullen komen voor de no-claim teruggaaf. De solidariteit van gezonde met zieke mensen staat dus op de tocht.

Wij betwijfelen of met de invoering van no-claim onnodig zorggebruik wordt aangepakt. Uit een rapport van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg blijkt dat onnodig zorggebruik zeer weinig voorkomt. Bovendien kan vaak pas achteraf, na het bezoek aan de huisarts, worden gezegd dat het onnodig was. Consumenten hebben immers niet de medische kennis die nodig is om te bepalen of ze zorg nodig hebben. Zogenaamde tweedelijnszorg mee laten wegen in de no-claim is helemaal geen optie: als consumenten daar onnodig gebruik van maken, moet het doorverwijsbeleid worden aangepakt en niet de consument gestraft.

Hoogervorst wil het gewone huisartsbezoek buiten de no-claimregeling houden. Daar tegenover staat dat hij het beroep doen op de nacht- of weekendarts wel wil laten meewegen. De Consumentenbond vindt dit onbegrijpelijk omdat daar juist het meeste sprake is van spoedeisende hulp. Dat er onnodig gebruik wordt gemaakt van deze hulp ligt meer in het feit dat consumenten niet weten dat het alleen voor spoedeisende gevallen bedoeld is.

Om consumenten daadwerkelijk eigen verantwoordelijkheid te geven voor zorggebruik moeten zij kunnen kiezen en informatie hebben over de gevolgen van die keuzes. Het verhogen van het kostenbewustzijn van consumenten wordt door de no-claim niet gehaald. Een periodiek overzicht van gemaakte kosten en heldere prijsstelling van aanbieders zijn daartoe betere instrumenten.