Frisdrank maakt kind snel dik

Wie veel frisdrank drinkt waarin suiker zit, vergroot zijn kans om dik te worden, zo blijkt uit steeds meer onderzoeken. Deskundigen vermoeden dat het probleem met name is dat een glaasje fris de trek niet stilt, maar wél calorieën levert. Vooral kinderen kunnen frisdrank daarom beter zo veel mogelijk laten staan. In de Nieuwsbrief Gezond die vrijdag 8 oktober uitkomt staat meer informatie over frisdrank.



Kinderen die veel frisdrank met suiker drinken, zijn relatief zwaar in vergelijking met hun leeftijdsgenootjes, zo ontdekten Amerikaanse onderzoekers. Zij volgden twee schooljaren lang 550 kinderen van 11 en 12 jaar. Ook de kinderen die tijdens het onderzoek méér frisdrank gingen drinken, wogen in verhouding méér. De Amerikanen becijferden dat per extra glas fris dat een kind dagelijks dronk, de kans op overgewicht toenam met maar liefst 60%. In Nederland is 1 op de 8 kinderen te zwaar. Uitgaande van de Amerikaanse berekeningen, neemt de kans op overgewicht toe naar 1 op 5 als een kind één glas frisdrank extra per dag drinkt.

De aanwijzingen dat het lichaam frisdrankcalorieën niet “meetelt”, worden ondersteund door Amerikaanse voedselconsumptiepeilingen. Daaruit blijkt dat frisdrankgebruikers dagelijks méér calorieën binnenkrijgen dan mensen die voor andere drankjes kiezen. Een kind dat vaak priklimonade met suiker drinkt, zo blijkt uit een andere studie, krijgt dagelijks in totaal ongeveer 10% méér calorieën binnen dan zijn leeftijdsgenootje dat dit niet doet. En die extra energie moet het kind wel verbruiken, bijvoorbeeld door veel te bewegen, want het lichaam slaat energie die niet wordt gebruikt op als vet.

Af en toe een glaasje frisdrank als traktatie kan geen kwaad, maar suikerhoudende frisdrank is vanwege de ‘loze calorieën’ als dagelijkse dorstlesser dus niet geschikt, zowel niet voor kinderen als voor volwassenen.

Om kiezen voor gezonde voeding makkelijk te maken, geeft de Consumentenbond kleurcodes aan producten. Met zo'n code kunt u in een oogopslag zien of u een product bij voorkeur (groen), liever als middenweg (geel) of met mate (rood) kunt gebruiken. De kleurcodes van ruim 400 frisdranken zijn hier op de site te vinden, opgedeeld in tabel I en tabel II.

