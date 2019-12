Tips om van Jamba sms'jes af te komen

De Consumentenbond geeft tips om van de Jamba sms'jes af te komen, omdat er klachten zijn binnengekomen over dit bedrijf. Bellers kunnen bij Jamba een beltoon of logo bestellen voor hun mobiele telefoon. Zij weten alleen niet dat ze gelijk aan een abonnement vastzitten van €4, 50 per maand.



De Consumentenbond vindt dat de mobiele telefoonaanbieders sms’jes van Jamba niet moeten versturen aan hun klanten als niet duidelijk is dat zij meteen aan een abonnement vastzitten. De bond heeft de mobiele telefoonaanbieders inmiddels verzocht de sms’jes van Jamba te blokkeren als blijkt dat het bedrijf zich niet houdt aan de sms-gedragscode.

Klanten van Jamba die hun abonnement willen opzeggen, kunnen dat op de volgende manieren doen:

Via sms: sms het woord STOP naar 4636 en alle diensten worden afgemeld.

Per telefoon: bel 0900-2025412 (€0,13/min) en druk op optie 2.

Via het e-mailadres: info-nl@jamba.net

Of op de website www.jamba.nl. Op deze website bestaat de mogelijkheid om direct het abonnement stop te zetten. Dit is op de site te vinden onder "Help" en dan "Klantenservice".

Lees ook

Jamba-ringtones ongevraagd duur