Energieconflicten snel uit de wereld

Onder het motto "Uw energieprobleem zal ons een zorg zijn" start de Consumentenbond 11 november een actie om conflicten tussen consument en energiebedrijf snel op te lossen.

Leden van de bond kunnen vanaf 11 november hun geschil aanmelden bij de Consumentenbondbus die door het land trekt. Aanmelden kan ook telefonisch via (070) 445 40 00 of via deze website.

Zolang het om een geschil met een energiebedrijf gaat, maakt het niet uit waarover de klacht gaat. De energiebedrijven werken mee aan een snelle oplossing. We brengen €6 in rekening als bijdrage in de kosten van de bemiddeling. Niet-leden kunnen lid worden en onmiddellijk hun klacht aanmelden. De actie duurt van 11 november tot en met 19 december.



De Consumentenbondbus maakt het u gemakkelijk om uw klacht in persoon te komen melden. De bus wordt bemand door medewerkers van onze Klantenservice en ons Adviescentrum.

De Consumentenbondbus bezoekt de volgende plaatsen:

Utrecht, Vredenburg: donderdag 11 november, 11.00 tot 16.00 uur

Arnhem, Willemsplein: vrijdag 12 november, 11.00 tot 16.00 uur

Sittard, centrum: woensdag 17 november, 12.00 tot 15.00 uur

Assen: Koopmansplein: donderdag 18 november, 12.00 tot 15.00 uur

Amsterdam, Buikslotermeerplein: vrijdag 19 november, 11.00 tot 16.00 uur

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de actie? Stuur dan een e-mail aan energie2004@consumentenbond.nl met als onderwerp: Uw energieprobleem zal ons een zorg zijn.