Prijsvergelijking DTe niet transparant

De Consumentenbond vindt dat de energietoezichthouder DTe met de prijsvergelijking van groene stroomaanbieders, een verkeerd signaal afgeeft. Vanaf 1 november geeft de Dte op haar website een overzicht waarin leveranciers van groene stroom staan vermeld, gerangschikt op prijs.

De Consumentenbond vindt het vreemd dat de Dte alleen prijsinformatie over groene stroom aanbiedt. De overheid heeft zich er herhaaldelijk over uitgesproken dat liberalisering ook gericht is op kwaliteit van dienstverlening en voorwaarden. Door deze elementen niet in de vergelijking op te nemen, wordt het signaal gegeven dat prijs het enige is dat telt.

Verder wekt het initiatief van de DTe de suggestie dat er alleen voor groene stroom te kiezen is. Dit vindt de bond verwarrend voor energieconsumenten. Sinds 1 juli is er juist meer te kiezen dan alleen groene stroom. De liberalisering geldt ook voor gas en grijze elektriciteit.

Een ander bezwaar is dat met de gekozen aanpak de suggestie wordt gewekt dat de leverancier die bij DTe bovenaan de lijst staat de beste keus is voor de betreffende consument. Maar dat hangt helemaal af van de persoonlijke situatie van een consument. Juist bij een aanbod als groene stroom, is de herkomst van het product een essentieel onderdeel. Bij enkel rangschikking op prijs bestaat het gevaar dat leveranciers zich niet langer op herkomst zullen willen onderscheiden. Ook zullen leveranciers die geen jaarcontract aanbieden niet worden meegenomen in de lijst.

De Consumentenbond vindt het initiatief van de DTe goed, maar wil binnenkort praten met de toezichthouder om de transparantie in de energiemarkt te vergroten. De bond verwijst consumenten vooralsnog naar zijn eigen website energiebond.nl waar op basis van prijs, contract, voorwaarden en binnenkort ook op basis van herkomst een vergelijking kan worden gemaakt.