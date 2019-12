Duizenden reacties op bankenprotest Consumentenbond

Bij de Consumentenbond zijn al ruim dertienduizend reacties binnengekomen van mensen die protesteren tegen de stijgende bankkosten. Uit onderzoek blijkt dat bankdiensten steeds duurder worden, terwijl de dienstverlening verschraalt. Om dit een halt toe te roepen is de Consumentenbond eind oktober een actie begonnen. Mensen die ook hun proteststem willen laten horen, kunnen dat nog tot 15 december doen via de protestkaart die bij de Geldgids van november is gevoegd of via dit invulformulier.

Uit de klachten die bij de Consumentenbond binnenkomen, blijkt dat mensen het onbegrijpelijk vinden dat ze ieder jaar meer moeten betalen voor hun bankdiensten. Kosten voor bankpassen, enveloppen, creditcards en het ontvangen van rekeningafschriften zijn de afgelopen jaren fors gestegen, terwijl de dienstverlening niet optimaal is. Creditrente bij een positief saldo wordt niet meer gegeven, terwijl bij rood staan het te vorderen rentepercentage rond de 15% schommelt.

Verder verslechtert de bereikbaarheid: filialen sluiten en de dienstverlening die daarvoor in de plaats is gekomen -zoals service via internet en telefoon- is niet om over naar huis te schrijven. De Consumentenbond wil met de actie de banken via de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) ervan overtuigen dat steeds duurder wordende banken en verschraling van de service tot grote ergernis leidt bij consumenten.

Teken ook tegen stijgende bankkosten