Actie Twentse huisartsen onaanvaardbaar

Ruim tachtig huisartsen in Midden-Twente voeren sinds woensdag 24 november een zogeheten doorverwijs-actie. Uit protest tegen voorstellen van de zorgverzekaars worden patiënten direct doorwezen in plaats van behandeld door de huisarts. De Consumentenbond vindt het onaanvaardbaar dat actie wordt gevoerd over de rug van de patiënten heen.

De huisartsen verwijzen patiënten door naar het ziekenhuis of een andere behandelaar, ook als dat niet strikt noodzakelijk is en de huisarts de klacht zelf zou kunnen behandelen. Met deze actie protesteren de huisartsen tegen een voorstel van de branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland om de norm voor de omvang van een groepspraktijk te verhogen van 2300 naar 3000 patiënten.

Kwaliteit zorg in geding

De Consumentenbond vindt het onverteerbaar dat de huisartsen een actie voeren waarvan de patiënt de dupe is. Niet de overheid of de zorgverzekeraars worden door deze actie geraakt, maar de patiënt. Van huisartsen mag worden verwacht, dat zij als professionals verantwoord om gaan met de zorg voor de patiënt. De kwaliteit van de zorg is met deze actie in het geding: de patiënt krijgt geen snelle en adequate behandeling van zijn huisarts, maar wordt onnodig doorverwezen. Wij hebben daarom de huisartsenvereniging in Twente opgeroepen hun actie te staken.