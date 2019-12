Actie tegen gegluur in supermarkt succesvol

Consumenten hebben duidelijk hun stem laten horen niet gediend te zijn van webcams als marketinginstrument.

De Consumentenbond wilde maandag 29 november een webcam en een zwartboek aanbieden bij Unilever als protest tegen de webcam in een C1000 in Alphen aan de Rijn die gericht was op de rookworsten. Op die manier kunnen fabrikanten live meekijken hoe consumenten reageren op hun producten.

De Consumentenbond vindt dit een aantasting van de privacy van consumenten en wilde bovendien met de webcam aantonen dat consumenten dan ook wel een kijkje in de fabriek willen nemen. Het zwartboek bevat honderden reacties van consumenten die de gluuractie uitdrukkelijk afkeuren.

Nog voor de bond deze webcam daadwerkelijk heeft aangeboden liet Unilever weten niets met de webcam te maken willen hebben. De bond beschouwt dit als een groot succes van alle protesten die consumenten hebben laten horen. Nu deze grote fabrikant deze marketingmethode afkeurt, richt de Consumentenbond zich op de supermarkt. De bond eist nu dat de C1000 in Alphen aan de Rijn binnen een week de webcam uit de winkel verwijdert.

De Consumentenbond gaat er van uit dat deze marketingmethode vanaf nu definitief tot het verleden gaat behoren.