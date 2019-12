"Besmet melkpoeder niet op Nederlandse markt"

Naar aanleiding van berichten uit Frankrijk over een terughaalactie van het melkpoeder Pregestimil heeft de Consumentenbond navraag gedaan bij producent Meadjohnson. Deze heeft verzekerd dat de besmette partijen niet in Nederland op de markt zijn gekomen. Het product is overigens in Nederland alleen via de apotheek verkrijgbaar.

In Frankrijk zijn twee zuigelingen overleden, ten gevolge van de zeldzame bacterie Enterobacter sakazakii. In Frankrijk zijn drie partijen Pregestimil S401719, S401420 en S402077 uit de handel gehaald. Er is nog niet met zekerheid vastgesteld of het overlijden van de zuigelingen het gevolg was van een besmet product of een verkeerde bereidingswijze.

Infecties met Enterobacter sakazakii zijn zeldzaam en komen voor bij verzwakte zuigelingen of prematuren, meestal na het consumeren van zuigelingenvoeding dat besmet is met de bacterie. De bacterie kan zich ontwikkelen als het product niet voldoende gekoeld (hoger dan 4°C) wordt bewaard.

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft een onderzoek ingesteld naar het melkpoeder Pregestimil. De resultaten van dit onderzoek worden deze week door de VWA bekendgemaakt.