Banken gevraagd dienstverlening op peil te houden

Consumentenbond overhandigt 22.000 proteststemmen over stijgende tarieven

De Consumentenbond vindt dat banken verantwoording moeten afleggen over hun prijzen en transparant moeten zijn over hun opbrengsten en kosten. Ook vindt de bond dat meer bankfilialen open moeten blijven. Deze aanbevelingen en ruim 22.000 proteststemmen, die de eisen van de bond ondersteunen, overhandigt de Consumentenbond vanmiddag aan de banken. De bond pleit voor wetgeving om de maatschappelijke functie van banken in stand te houden.

In anderhalve maand hebben duizenden consumenten de actie van de Consumentenbond ondersteund tegen de stijgende kosten van banken en de afnemende persoonlijke dienstverlening. Consumenten zijn de afgelopen jaren steeds meer gaan betalen voor hun bankzaken. Tarieven voor bankpassen zijn enorm om gestegen en worden vanaf januari weer zo’n 16% duurder. Consumenten vinden het onbegrijpelijk waarom ze ieder jaar meer gaan betalen voor hun bankzaken terwijl kantoren sluiten, mensen efficiënter zijn gaan betalen en banken ieder jaar winst maken. De Consumentenbond roept daarom vanmiddag de banken op voortaan uitleg te geven over hun prijsbeleid van betalingsverkeer. Banken kunnen bijvoorbeeld een consumentenbijlage opnemen in hun jaarverslag en de informatie verstrekken via hun website en telefonische klantenservice.

Betaaldiensten die banken leveren zijn primaire levensbehoeften voor consumenten. Daarom wijst de bond de banken ook op hun maatschappelijke functie. Banken moeten erkennen dat er altijd groepen consumenten blijven die behoefte hebben aan persoonlijke dienstverlening. Daarom vindt de bond het van groot belang dat bankkantoren open blijven. Consumenten moeten daar hun pasjes kunnen afhalen, contant geld kunnen opnemen, een spoedoverboeking kunnen doen, geld kunnen storten, geld wisselen en vreemde valuta kunnen ophalen. De Consumentenbond heeft er geen fiducie in dat banken zelf voldoende initiatieven nemen om een acceptabel niveau van dienstverlening te garanderen. De bond wil daarom dat er wetgeving komt. De bond vraagt de Tweede Kamer om initiatieven op dit vlak te ondersteunen.

Rabobank, Abn Amro, Postbank en ING Bank zijn vanmiddag in Den Haag bij de overhandiging aanwezig.

Voor meer informatie kunnen journalisten mailen naar: pers@consumentenbond.nl