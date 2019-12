Stichting Pensioenkijker voor vergroten pensioenbewustzijn

Een groot aantal organisaties heeft de handen ineengeslagen om het pensioenbewustzijn in Nederland te vergroten. Hiertoe is de Stichting Pensioenkijker.nl opgericht. Voorzitter is voormalig staatssecretaris Elske ter Veld. Vandaag start deze stichting een landelijke campagne die de Nederlanders moet aanzetten stil te staan bij hun pensioen.





Initiatiefnemer van de Stichting Pensioenkijker.nl is het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO). De overige deelnemers zijn het CNV, de CNV Jongeren, de Consumentenbond, de FNV, de FNV Vrouwenbond, het Nibud, de Ombudsman Pensioenen, de Unie van Beroepspensioenfondsen, de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen en het Verbond van Verzekeraars.



Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Mark Rutte, aanwezig bij de startbijeenkomst op 15 maart, is positief over het genomen initiatief en geeft een eenmalige subsidie van euro 50.000. Rutte: ”Ondanks de bezuinigingen stel ik toch geld beschikbaar. Ik vind het belangrijk dat mensen worden aangezet zich in hun pensioen te verdiepen. Wie er op latere leeftijd achter komt dat zijn of haar pensioen niet goed is geregeld, heeft echt een probleem.”





Onwetend over pensioen

Voorzitter Elske ter Veld van de Stichting noemde het bij de start van de campagne on-Nederlands dat wij zo slecht op de hoogte zijn van onze oudedagsvoorziening. “Van de vijf werkdagen werken we er één voor ons pensioen. En we weten niet eens wat dat straks oplevert.” Onderzoek door CenterData heeft uitgewezen dat slechts één op de acht Nederlanders weet met hoeveel geld hij of zij het na zijn pensionering moet doen. Ter Veld:“Voor zeven van de acht Nederlanders is dat dus een verrassing, terwijl ze in die levensfase nog graag van alles gaan doen.” Slechts één op de vijf Nederlanders weet wat er voor nabestaanden is geregeld als het inkomen door overlijden wegvalt. “Dat is toch te gek voor woorden, als je weet dat eenderde van de huishoudens van één inkomen afhankelijk is en veel tweeverdieners eigenlijk 1 1/3-verdieners zijn,” aldus Ter Veld.





Vele beslissingen van invloed op pensioen

Het lage bewustzijn wordt verklaard door het feit dat Nederland bekend staat als een land waar pensioenen goed geregeld zijn. Naast AOW bouwt het overgrote deel van de mensen ook zelf pensioen op, meestal via de werkgever. Ter Veld hierover: “We denken dus dat het wel goed geregeld zal zijn, maar hoe, dat merken we wel als het zover is.” Men realiseert zich onvoldoende dat men vaak belangrijke beslissingen neemt, die gevolgen hebben voor het pensioen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om trouwen, kinderen krijgen, een nieuwe baan of werken in het buitenland. Ter Veld: “Als mensen op die momenten eens zouden stilstaan bij hun pensioen, dan zijn wij heel tevreden.” Ook de keuzemogelijkheden die pensioenregelingen in toenemende mate bieden, het wegvallen van de AOW-toeslag voor jongere partners en het wettelijk recht van pensioenverevening bij echtscheiding zijn zaken die de oudedagsvoorziening beïnvloeden. Het is deze realiteit die de Stichting de mensen van jong tot oud wil voorhouden, zodat men gaat nadenken over hoe het in de eigen situatie is geregeld. Voor meer informatie over pensioen kan men terecht op de onafhankelijke website www.pensioenkijker.nl.