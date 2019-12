Zonder bewijs is tussenpersoon niet onafhankelijk

Consumentenbond wil niet nog langer uitstel Wet Financiële Dienstverlening



Iedere tussenpersoon is afhankelijk van een verzekeraar tenzij hij het tegendeel bewijst. Dat stelt de Consumentenbond vandaag tijdens het symposium "De tussenpersoon en de Wet financiële dienstverlening" op de Universiteit van Amsterdam. De bond vindt het kwalijk dat consumenten niet te weten kunnen komen of een tussenpersoon echt onafhankelijk is. In de nieuwe Wet financiële dienstverlening (Wfd) moeten hierover regels komen te staan. De Autoriteit Financiële Markten kan dan ook toezicht houden. Zolang die wet niet van kracht is, vindt de Consumentenbond dat het bewijs geleverd moet worden door een verklaring van een notaris of accountant.



Begin maart toonde het tv-programma Nova in samenwerking met het Financieele Dagblad dat de tussenpersoon Meeùs eigendom is van Aegon. Nu maken steeds meer verzekeringsmaatschappijen openbaar dat zij eigenaar zijn van assurantietussenpersonen. Wat dat concreet betekent voor consumenten blijft volgens de Consumentenbond onduidelijk. In ieder geval is de kans groot dat consumenten niet altijd het beste product voor hun situatie aangeboden krijgen, terwijl die suggestie met de term onafhankelijkheid wel wordt gewekt. Verzekeringsmaatschappijen die een vinger in de pap hebben bij tussenpersonen zullen hen namelijk stimuleren verzekeringen van die maatschappij aan te bieden. Tussenpersonen die geld lenen bij een verzekeringsmaatschappij voor de financiering van hun bedrijf zijn ook niet geheel onafhankelijk. Verder krijgen tussenpersonen allerlei cadeaus zoals gratis opleidingen en reisjes van verzekeringsmaatschappijen waardoor de onafhankelijkheid in het geding kan komen.



De Consumentenbond eist daarom dat in de Wfd duidelijke regels komen te staan over wat tussenpersonen moeten vertellen aan consumenten over hun (on-)afhankelijkheid. Pas dan weten consumenten of zij in zee moeten gaan met die tussenpersoon of niet. De Europese wetgever heeft dit al in december 2002 voorgeschreven. Deze regel is niet overgenomen in het conceptwetsvoorstel van de Wfd. De Consumentenbond heeft het kabinet erop gewezen dat dit er nog in moet komen. Doordat de komst van de Wfd al een jaar is uitgesteld, roept de Consumentenbond het kabinet daarom op zo snel mogelijk de Wfd door het parlement te laten behandelen. Zodra de Wfd van kracht is, kan de toezichthouder op de financiële markt, de Autoriteit Financiële Markten, tussenpersonen controleren en bij overtredingen sancties opleggen. Tot die tijd moeten tussenpersonen hun onafhankelijkheid volgens de Consumentenbond aantonen door een verklaring van een notaris of accountant.

Journalisten kunnen voor meer informatie mailen naar: pers@consumentenbond.nl