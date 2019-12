Veel klachten over containerreiniger

Consumentenbond start bemiddelingsactie voor gedupeerden van bakkenwassers



De Consumentenbond komt in actie voor consumenten die klachten hebben over Container Cleaning Nederland BV (CCN). Veel mensen klagen dat hun groenbak niet wordt gereinigd terwijl ze daar wel een schoonmaakabonnement voor hebben afgesloten. Leden van de Consumentenbond kunnen hun klacht indienen bij de vereniging. De bond bemiddelt voor de klagers.



Bij de Consumentenbond komen al sinds lange tijd veel klachten binnen over de handelwijze van CCN. De klachten omhelzen onder meer het niet nakomen van de verplichtingen, de onduidelijkheid over overname van de werkzaamheden van het bedrijf Wasbeer, de onbereikbaarheid van het bedrijf en de onterechte inning van bedragen door middel van inschakeling van een incassobureau.



Bemiddelingsactie

De laatste maanden is het aantal klachten toegenomen en blijkt uit de klachten dat CCN de verplichtingen uit de gesloten overeenkomsten niet nakomt. Daarom start de Consumentenbond een bemiddelingsactie voor gedupeerde CCN klanten. De Consumentenbond heeft met CCN afgesproken om tot een snelle en goede oplossing van de problemen te komen.



Voor de bemiddeling zal een bedrag van €5 als bijdrage in de kosten in rekening worden gebracht. Leden van de Consumentenbond die zich willen aanmelden, kunnen dit doen het met speciale formulier op de website van de Consumentenbond. Ook kunnen leden zich telefonisch aanmelden.



Voor meer informatie kunnen journalisten e-mailen naar: pers@consumentenbond.nl