Onderzoek naar gezondheidsvragen bij afsluiten verzekering

De Consumentenbond en het Breed Platform Verzekerden en Werk (BPV&W) starten vandaag een onderzoek naar de ervaring van consumenten met het invullen van de gezondheidsverklaring.

Bij het afsluiten van een levensverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering moeten consumenten een formulier met vragen over hun gezondheid invullen, de gezondheidsverklaring. Op basis van het formulier bekijkt een verzekeraar of hij iemand accepteert voor de verzekering. Vanaf 1 april 2004 dienen verzekeraars de nieuwe gezondheidsverklaring te gebruiken.

De gezondheidsverklaring is anders van opzet en bevat heldere, toegestane vragen. Maar gebruiken alle verzekeraars ook inderdaad deze vragenlijst? En hoe ervaren consumenten het invullen ervan? Zijn de vragen helder genoeg of staan er nog vragen op die onduidelijk zijn of niet relevant? Dit gaan de Consumentenbond en het BPV&W onderzoeken via een enquête op internet.

Mensen die na 1 april 2004 een levensverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben aangevraagd, kunnen hun mening over het invullen van de gezondheidsverklaring aan ons duidelijk maken door een korte enquête in te vullen. De enquête is van 15 oktober 2004 tot 1 februari 2005 te vinden op www.consumentenbond.nl. Invullen kan uiteraard anoniem en kost slechts 10 minuten.

Om de toegankelijkheid van verzekeringen te verbeteren voor mensen met een gezondheidsprobleem overlegt het BPV&W regelmatig met het Verbond van Verzekeraars. Dit heeft geleid tot een aantal afspraken bijvoorbeeld over welke informatie verzekeraars en consumenten elkaar moeten geven. Mede op basis van dit overleg heeft het Verbond van Verzekeraars de gezondheidsverklaring aangepast. Vanaf 1 april 2004 moeten verzekeraars deze gezondheidsverklaring gebruiken.